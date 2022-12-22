رئيس الكنيسة الأسقفية يعزى الأقباط الأرثوذكس فى وفاة أسقف إيبارشية نجع حمادى

كتب: محمد الأحمدى

قدم الدكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية التعازى لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، فى وفاة الأنبا كيرلس أسقف إيبارشية نجع حمادى وتوابعها.

وقال رئيس الأساقفة: "باسمى وباسم قساوسة وشعب الكنيسة الأسقفية ننعى خادمًا أمينًا وأسقفا مخلصًا خدم إيبارشية نجع حمادى لمدة 20 عاما بعد أن قضى فى حياة الرهبنة ما يزيد عن 49 عاما".

نعى البابا تواضروس الثانى والمجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية وفاة الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادى وتوابعها، والذى رحل عن عالمنا اليوم الخميس، بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 74 عاما.

وذكر بيان صادر عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، "أن البابا تواضروس الثانى والمجمع المقدس يودعون على رجاء القيامة مثلث الرحمات الحبر الجليل نيافة الأنبا كيرلس أسقف إيبارشية نجع حمادى وتوابعها"، الذى رقد فى الرب اليوم عن عمر بلغ 74 سنة.. بعد حياة رهبانية استمرت ما يزيد على سنة، رعى خلالها إيبارشية نجع حمادى لمدة 45 سنة".

وأضاف البيان أن الأنبا كيرلس خدم أبناءه بروح الأبوة المُحِبة، وتحمل كثيرًا من التجارب التى زكته، وتعامل معها بأمانة وحكمة، فأحبه أبناء إيبارشيته، وكل من عرفوه أو تعاملوا معه، مؤكدا أن الأنبا تحمل أثقال المرض لفترة طويلة بلا تذمر، بل بشكر وإيمان، متقدما بالعزاء لمجمع كهنة إيبارشية نجع حمادى وشمامستها ولكافة الخدام والخادمات ولشعبها المبارك.

وأعلنت مطرانية نجع حمادى وتوابعها فى وقت سابق اليوم وفاة أسقفها الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادى وبهجورة وفرشوط وأبو تشت والوقف ورئيس دير الأنبا بضابا بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 74 عاما.