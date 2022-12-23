وقالت الصحيفة الكويتية تحت عنوان " السيسي يوجه بتوسيع رقعة الاستكشافات النفطية" إن الرئيس السيسي اجتمع امس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية حيث تناول الاجتماع متابعة جهود الدولة للبحث والاستكشاف في مجال الغاز الطبيعي والبترول.

وأشارت الصحيفة إلي أن المهندس طارق الملا عرض خلال الإجتماع الخطط الاستثمارية الحالية والمستقبلية للبحث والاستكشاف حتى عام 2025 في مناطق شرق وغرب البحر المتوسط باشتراك كبرى شركات الطاقة العالمية وبإجمالي استثمارات حوالي 2.1 مليار دولار، حيث من المتوقع طبقا للنتائج الأولية الحالية أن يسفر البحث عن اكتشافات واعدة من شأنها دعم الاقتصاد الوطني، فضلا عن ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي لإنتاج وتداول الطاقة، مؤكدا أن أنشطة البحث والاستكشاف التي تقوم بها مصر في البحر المتوسط تتم وفقا لمبادئ وأعراف القانون الدولي واتفاقيات الأمم المتحدة الحاكمة لأنشطة ادارة الدول لمواردها الطبيعية أعالي البحار.