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الرئيس السيسى يتابع جهود الدولة للبحث والاستكشاف للغاز الطبيعى والبترول

الخميس، 22 ديسمبر 2022 02:25 م
الرئيس السيسى يتابع جهود الدولة للبحث والاستكشاف للغاز الطبيعى والبترول الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى

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تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي جهود الدولة للبحث والاستكشاف للغاز الطبيعي والبترول.
 
صرح بذلك السفير بسام راضى ، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

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