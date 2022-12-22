الرئيسية أخبار عاجلة الرئيس السيسى يتابع جهود الدولة للبحث والاستكشاف للغاز الطبيعى والبترول الخميس، 22 ديسمبر 2022 02:25 م الرئيس عبد الفتاح السيسي كتب محمد الجالى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي جهود الدولة للبحث والاستكشاف للغاز الطبيعي والبترول. صرح بذلك السفير بسام راضى ، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية. السيسي الرئيس السيسي البترول الغاز الطبيعي عاجل اليوم السابع بلس اكتشافات الغاز اكتشافات البترول الموضوعات المتعلقة قرارات جمهورية بشأن مشروع محطات كهربائية مائية وتحديث خط سكة حديد طنطا- دمياط الخميس، 22 ديسمبر 2022 12:12 م الرئيس السيسى يستقبل الفريق أول محمد زكى وزير الدفاع والإنتاج الحربى الأربعاء، 21 ديسمبر 2022 09:03 ص الرئيس السيسى يعود إلى أرض الوطن بعد مشاركته فى مؤتمر بغداد للتعاون بالأردن الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022 09:47 م الرئيس السيسى ونظيره الفرنسى يؤكدان حرص البلدين على تثبيت دعائم استقرار العراق الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022 07:00 م مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة