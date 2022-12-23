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أكرم القصاص
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أمطار غزيرة.. بشائر الشتاء وتوقعات طقس السبت.. إنفوجراف

الجمعة، 23 ديسمبر 2022 04:15 م
أمطار غزيرة.. بشائر الشتاء وتوقعات طقس السبت.. إنفوجراف الطقس

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا  السبت، استمرار انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس خريفى مائل للبرودة فى الصباح الباكر، لطيف نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد،  معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد،  مائل البرودة فى أول الليل بارد فى أخره على أغلب الأنحاء.
 
الطقس
الطقس
 
تشهد مناطق متفرقة من القاهرة والجيزة سقوط أمطار متفاوتة الشدة
 
تكاثر سحب منخفضة ومتوسطة على مناطق متفرقة شمالا تصاحبها أمطار 
 
استمرار فرص الأمطار الخفيفة على مناطق متفرقة من شمال الصعيد
 
طقس خريفى على القاهرة والوجه البحرى وشمال الصعيد معتدل جنوبا
 
الطقس مائل للبرودة فى أول الليل بارد فى آخره على أغلب الأنحاء
 
أمطار متوسطة على السواحل الشمالية والوجه البحرى بنسبة 50%
 
أمطار خفيفة لمتوسطة على القناة وخليج السويس وسيناء بنسبة 30%

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