اعرف موعد انكسار موجة الطقس السيئ ونهاية المنخفض الجوى بالإسكندرية.. صور

ووفق توقعات هيئة الارصاد الجوية فإن موجة الطقس السيئ سوف تنكسر يوم الأحد القادم، حيث تتوقف الأمطار، و تعاود درجات الحرارة الى الارتفاع الطفيف بعد أن تراوحت درجات الحرارة خلال المنخفض الجوي، ما بين 18 و 19 درجة فى العظمى و 13 و 14 درجة فى الصغرى ليلا ، ليسود طقس بارد بالإسكندرية ليلا .

يذكر أن شركة الصرف الصحي بالإسكندرية ، عن رفع حالة الطوارىء والاستعدادات القصوى، وناشدت أهالى الإسكندرية بإتباع الإرشادات التالية:

تقليل التحرك بالسيارات خلال فترة الامطار، للسماح لسيارات رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر .

تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى 60 كم / ساعة والحفاظ على مسافة أمان اكبر من المعتاد مع عدم وقوف السيارات على شنايش الامطار .

ترشيد استهلاك المياه خلال فترة سقوط الأمطار لتخفيف الضغط على شبكات الصرف الصحي لاستيعاب أكبر كمية ممكنة من مياه الأمطار.

تجنب الوقوف أسفل شرفات المنازل القديمة والمتهالكة.

تجنب البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق وعدم الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية واعمدة الإناره والسكك الحديدية تجنبا لخطر الصعق.

في حالة وجود أي تجمعات أو شكاوي الاتصال علي رقم الهط الساخن 175

أو علي رقم 01201175175 محمول - واتس ، أوو علي صفحة الشركة علي موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك.

وأكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على رفع درجة الاستعداد والطوارئ فى جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، للتعامل مع توقعات هيئة الأرصاد الجوية والتى تفيد بتعرض المحافظة لفرص سقوط خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث (40 _ 50% ).

وكلف المحافظ على رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالتواجد الميدانى على مدار الساعة لرصد أى حالات طارئة تجنبًا لحدوث أى مشكلات فى أى منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.



الاسكندرية تتعرض لمنخفض جوى



المنخفض الجوى يؤثر على طقس الاسكندرية



امطار الاسكندرية



تواجد سيارات الصرف الصحى



