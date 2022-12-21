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وفاة معلمة نتيجة أزمة قلبية أثناء شرح الحصة للتلاميذ بسوهاج

الأربعاء، 21 ديسمبر 2022 05:53 م
وفاة معلمة نتيجة أزمة قلبية أثناء شرح الحصة للتلاميذ بسوهاج نقابة المهن التعليمية
كتبت - مرام محمد

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تلقت غرفة عمليات النقابة العامة للمهن التعليمية، تقريرا من النقابة الفرعية للمعلمين بسوهاج يفيد بوفاة المعلمة منال أحمد، مدرسة لغة عربية بمدرسة السكساكة الابتدائية التابعة لإدارة طما التعليمية، وذلك داخل الفصل أثناء الشرح اليوم، نتيجة أزمة قلبية، وتم نقلها إلى المستشفى لمحاولة إنقاذها لكنها فارقت الحياة.

وعلى الفور كلف خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، عبد الروؤف حمدون رئيس النقابة الفرعية بسوهاج وعلى سليمان رئيس اللجنة النقابية بطما، بالتوجه إلى المستشفى والوقوف بجانب أسرتها فى مصابهم الأليم، وانهاء كافة اجراءات الجنازة.

وتقدم خلف الزناتى، بخالص العزاء لأسرة المعلمة، التي توفيت أثناء أداء رسالتها، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.

وكوفى أكتوبر الماضى، تلقت غرفة عمليات النقابة العامة للمهن التعليمية، برئاسة محمد عبد الله الأمين العام، تقريرا من النقابة الفرعية للمعلمين بالبحر الأحمر، بوفاة المعلم (أ- س) موجه رياضيات أثناء استقلاله الأتوبيس أثناء العودة من عمله باحدى مدارس إدارة حلايب، نتيجه هبوط حاد بالدورة الدموية، وتم نقله إلى المستشفى لإسعافه لكن وافته المنيه قبل دخوله المستشفي.

وعلى الفور كلف خلف الزناتى، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، نصر لمعى رئيس النقابة الفرعية بالبحر الأحمر، وأعضاء اللجنة النقابية بالتواجد بالمستشفى لانهاء إجراءات الدفن الخاصة بالمعلم،والمشاركة فى تشييع الجنازة ومرافقة أسرة المعلم خلال هذه الظروف الصعبة.

وأكدت غرفة العمليات، أن المعلم توفى فى الأتوبيس أثناء عودته من حلايب متجه إلى شلاتين بعد انتهاء عمله، نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية أدت إلى وفاته.

وتقدم نقيب المعلمين، بخالص العزاء لأسرة المعلم، الذى توفى أثناء أداء رسالته، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان. 


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وفاة معلمة أثناء الشرح

وفاة معلمة بأزمة قلبية

اليوم السابع بلس



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