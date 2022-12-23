إصابة 9 أشخاص فى انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى الغربى بالمنيا

أصيب 9 أشخاص إثر انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي أمام مدخل مدينة المنيا ، وأفادت التحريات الأولية وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة، وتم نقل المصابين إلي المستشفي العام لتلقي العلاج.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي أمام الكرتة "مدخل مدينة المنيا"، ما أسفر عن إصابة 9 أشخاص جاري تحديد هويتهم وعناوينهم، وتم نقلهم إلى المستشفي العام لتلقي العلاج، حيث تنوعت الإصابات بين كدمات وسحجات واشتباه ارتجاج وكسور بأنحاء الجسم.

وانتقل رجال إدارة المرور لرفع آثار الحادث وتسير الحركة بالطريق ورجحت التحريات الأولية لإدارة البحث الجنائي وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة بيد السائق، وتم التحفظ علي السيارة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

وكانت محافظة المنيا قد شهدت اليوم الجمعة، وقوع 5 حوادث طرق أخري في أماكن متفرقة، بطرق الصحراوى الغربي والدائرى ومصر أسوان الزراعي والمحيط، وأسفرت عن مصرع 2 وإصابة 13 آخرين.