إصابة 8 أشخاص إثر وقوع حادثى سير بمركزى دمنهور ووادى النطرون بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

شهدت محافظة البحيرة وقوع حادثى سير بمركزى دمنهور ووادى النطرون مما أسفر عن إصابة 8 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم.

كان اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة .

وبالفحص تبين اصابة شخصين بكدمات وكسور مختلفة بانحاء الجسم فى حادث سيارتين بطريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوي دائرة مركز وادى النطرون .

وتم نقل المصابين الى مستشفى جراحات اليوم الواحد لاسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة .

كما شهد طريق القاهرة - الإسكندرية الزراعى وقوع حادث تصادم سيارتين نقل وسيارة ملاكى دائرة مركز دمنهور مما ادى الى إصابة 6 اشخاص بكسور وكدمات بانحاء الجسم وتم نقلهم الى مستشفى دمنهور التعليمى لتلقى العلاج اللازم.

و تحرر عن ذلك المحاضر اللازمة تمهيدا لاحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة ملابسات وأسباب تلك الحوادث .