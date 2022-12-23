اليوم السابع
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الجمعة، 23 ديسمبر 2022 03:46 م
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إصابة 8 أشخاص إثر وقوع حادثى سير بمركزى دمنهور ووادى النطرون بالبحيرة

الجمعة، 23 ديسمبر 2022 02:43 م
إصابة 8 أشخاص إثر وقوع حادثى سير بمركزى دمنهور ووادى النطرون بالبحيرة إسعاف - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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شهدت محافظة البحيرة وقوع حادثى سير بمركزى دمنهور ووادى النطرون مما أسفر عن إصابة 8 أشخاص  بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم.
 
كان اللواء أحمد خلف  مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة .
 
وبالفحص تبين  اصابة شخصين بكدمات وكسور مختلفة بانحاء الجسم فى حادث سيارتين  بطريق القاهرة-  الإسكندرية  الصحراوي  دائرة مركز وادى النطرون  .
 
وتم نقل المصابين الى مستشفى جراحات اليوم الواحد  لاسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة .
 
كما شهد طريق القاهرة - الإسكندرية الزراعى  وقوع حادث تصادم سيارتين نقل وسيارة ملاكى  دائرة مركز دمنهور   مما ادى  الى إصابة 6 اشخاص  بكسور وكدمات بانحاء الجسم وتم نقلهم الى مستشفى دمنهور التعليمى لتلقى العلاج اللازم.
 
 
 و تحرر عن  ذلك المحاضر  اللازمة تمهيدا لاحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة ملابسات وأسباب  تلك الحوادث  .
 
 
يذكر ان الطريق الصحراوى بمحافظة البحيرة قد شهد مؤخرا حادثا مأسويا راح ضحيته  شخص  وأصيب 3 اخرين بكسور و بجروح متفرقة بأنحاء الجسم   اثر وقوع  حادث انقلاب  تروسيكل  بمركز النوبارية . 
 
وبالفحص تبين وقوع حادث انقلاب تروسيكل بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى دائرة مركز النوبارية بالظهير الصحراوي لمحافظة البحيرة  مما أسفر  عن مصرع شخص وإصابة 3 أشخاص تم نقلهم إلى المستشفى المركزى بالنوبارية لإسعافهم وتلقى الرعاية الطبية اللازمة.
 
كما شهد الظهير الصحراوى لمحافظة البحيرة  إصابة 4 أشخاص  بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم  فى حادث تصادم سيارتي نقل بطريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوى  بمركز وادى النطرون.
 
وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام بوادى النطرون  لاسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

 


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