إصابة 8 أشخاص إثر وقوع حادثى سير بمركزى دمنهور ووادى النطرون بالبحيرة

شهدت محافظة البحيرة وقوع حادثى سير بمركزى دمنهور ووادى النطرون مما أسفر عن إصابة 8 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم.
كان اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة .
وبالفحص تبين اصابة شخصين بكدمات وكسور مختلفة بانحاء الجسم فى حادث سيارتين بطريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوي دائرة مركز وادى النطرون .
وتم نقل المصابين الى مستشفى جراحات اليوم الواحد لاسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة .
كما شهد طريق القاهرة - الإسكندرية الزراعى وقوع حادث تصادم سيارتين نقل وسيارة ملاكى دائرة مركز دمنهور مما ادى الى إصابة 6 اشخاص بكسور وكدمات بانحاء الجسم وتم نقلهم الى مستشفى دمنهور التعليمى لتلقى العلاج اللازم.
و تحرر عن ذلك المحاضر اللازمة تمهيدا لاحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة ملابسات وأسباب تلك الحوادث .
يذكر ان الطريق الصحراوى بمحافظة البحيرة قد شهد مؤخرا حادثا مأسويا راح ضحيته شخص وأصيب 3 اخرين بكسور و بجروح متفرقة بأنحاء الجسم اثر وقوع حادث انقلاب تروسيكل بمركز النوبارية .
وبالفحص تبين وقوع حادث انقلاب تروسيكل بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى دائرة مركز النوبارية بالظهير الصحراوي لمحافظة البحيرة مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 3 أشخاص تم نقلهم إلى المستشفى المركزى بالنوبارية لإسعافهم وتلقى الرعاية الطبية اللازمة.
كما شهد الظهير الصحراوى لمحافظة البحيرة إصابة 4 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم فى حادث تصادم سيارتي نقل بطريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوى بمركز وادى النطرون.
وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام بوادى النطرون لاسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.
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