وقالت القناة "السابعة" الإسرائيلية، إن قائد السيارة التي نفذت عملية الدهس تم تحييده، وإن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تجرى البحث عن منفذين آخرين للعملية وجرى نقل الضابطين لمستشفى وصف إصابتيهما بالبسيطة.

وأظهر تصوير "فيديو" من كاميرا مراقبة، ضباطا يتعرضون للدهس، وإطلاق النار..وأشارت تقارير إسرائيلية إلى أن قائد السيارة قتل، فيما لاذ آخر بالانسحاب من الموقع.