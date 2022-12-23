أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، فجر اليوم الجمعة، بأن ضابطى شرطة إسرائيليين أصيبا بالرصاص الحى، وتعرضا للدهس، فى مدينة "كفر قاسم" العربية داخل الخط الأخضر (أراضى الـ 48).
وقالت القناة "السابعة" الإسرائيلية، إن قائد السيارة التي نفذت عملية الدهس تم تحييده، وإن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تجرى البحث عن منفذين آخرين للعملية وجرى نقل الضابطين لمستشفى وصف إصابتيهما بالبسيطة.
وأظهر تصوير "فيديو" من كاميرا مراقبة، ضباطا يتعرضون للدهس، وإطلاق النار..وأشارت تقارير إسرائيلية إلى أن قائد السيارة قتل، فيما لاذ آخر بالانسحاب من الموقع.
وفى نوفمبر الماضى، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلى، وقوع عملية دهس نفذها فلسطينى قرب قرية مخماس قضاء رام الله، أسفرت عن إصابة مجندة.
وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية، عن استشهاد منفذ عملية الدهس قرب رام الله (45عاما) متأثرًا بجراحه، وهو من بيتونيا ومتزوج ولديه 5 من الأبناء ويعمل في مستوطنة أرئيل.
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