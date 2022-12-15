بى بى سى: الشرطة الفرنسية تفتش مكتب حزب ماكرون وشركة استشارات أمريكية

كتبت: نهال أبو السعود

فتشت الشرطة الفرنسية مقر حزب النهضة السياسي للرئيس إيمانويل ماكرون ومكاتب شركة الاستشارات الأمريكية العملاقة ماكينزي في باريس، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية.

يقول ممثلو الإدعاء إن المداهمات التي جرت مساء الثلاثاء هي جزء من التحقيقات في استخدام الاستشارات خلال الحملات الرئاسية التي فاز بها الرئيس الفرنسي ماكرون في عامي 2017 و 2022.

وبحسب الشبكة البريطانية، لم يتم تحديد الرئيس ماكرون نفسه ولا فرق حملته علنًا على أنهم أهداف من قبل المدعين.

من جانبهم اكد كل من حزب النهضة الفرنسي وشركة ماكينزي للاستشارات إنهما يتعاونان مع التحقيقات، وقال المتحدث باسم النهضة لويك سينيور لوكالة فرانس برس: "من الطبيعي أن يحقق القضاء بحرية وبشكل مستقل لتسليط الضوء على هذا الموضوع"، وقال ماكينزي لصحيفة "لو فيجارو" إن "الشركة تتعاون بشكل كامل مع السلطات ، كما كان الحال دائمًا".

فرنسا لديها قواعد صارمة فيما يتعلق بتمويل الأحزاب السياسية والحملات الانتخابية، خلص المشرعون في مارس إلى ارتفاع الإنفاق العام على الاستشارات خلال فترة ولاية ماكرون الأولى.

فتح المدعون الفرنسيون تحقيقين قضائيين في أكتوبر للنظر في المحاسبة الزائفة المحتملة للحملة الانتخابية والمحسوبية، ويشتبه المدعون العامون في أن عددًا من موظفي ماكنزي عملوا كمتطوعين بدون أجر خلال محاولة ماكرون الفائزة في عام 2017 ، ويركز أحد التحقيقات على ما إذا كان هذا يمثل نفقات حملة خفية.

ويحاول تحقيق آخر تحديد ما إذا كانت الشركة الاستشارية تتمتع بمعاملة مميزة في الفوز بعقود حكومية مربحة.