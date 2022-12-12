"أوقاف شمال سيناء" تطلق حملة موسّعة لتنظيف أسطح المساجد استعدادا للشتاء

شمال سيناء ـ محمد حسين

أطلقت مديرية اوقاف شمال سيناء، حملة لتنظيف اسطح المساجد وترميمها واصلاح مزاريب تصاريف المياه تحسباً لسقوط أمطار.

واعلنت اوقاف شمال سيناء، أن الحملة انطلقت تحت رعاية الشيخ محمود مرزوق مدير المديرية وإشراف فضيلة حسين البنديرى مدير الدعوة، وتضمنت قيام مديرى الإدارات الفرعية ومفتشى المناطق بعمل حملات مكثفة للتفتيش والمتابعة والإشراف على تنظيف أسطح المساجد، وتسليك أماكن تصريف مياه الأمطار ورفع المخلفات عن الأسطح، تحسباً لهطول الأمطار.

كما تم القيام بكل ما من شأنه الحفاظ على المساجد وصيانتها وتهيئتها للمصلين وعمارتها، ونظافتها داخلياً وخارجياً، ومن المقرر أن تستمر حملة التفتيش والمتابعة على نظافة أسطح المساجد طوال فصل الشتاء.

وشهدت مساجد شمال سيناء، تواصل فعاليات البرنامج التثقيفى للأطفال بمساجد أوقاف شمال سيناء ضمن أنشطة وزارة الأوقاف الدعوية، تحت إشراف العلماء أئمة المساجد المشاركين فى النشاط.

واختتمت اوقاف شمال سيناء فاعليات مبادرة ( مفاتح الخير) بمسجد الكوثر بالشيخ زويد.

وسبق وانطلقت فى شمال سيناء مبادرة وزارة الأوقاف " مفاتح الخير"، وافتتحها

الشيخ محمود مرزوق مدير مديرية أوقاف شمال سيناء بمسجد السلام فى حى أبى صقل بمدينة العريش بندوة تحت عنوان "ذكر الله".

واعلنت مديرية اوقاف شمال سيناء، أن هذه الفعاليات ضمن أنشطة وزارة الأوقاف الدعوية، وبدأت بمحاضرات قدمها الشيخ صلاح حسينى ابراهيم رئيس قسم الارشاد ونشر الدعوة بالمديرية، والشيخ محمد لطفى أمام وخطيب مسجد السلام بابى صقل بحضور جمع غفير من رواد وجمهور المسجد.

وتضمنت موضوعات المبادرة حديث حول موضوعات "ذكر الله، الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم، قضاء حوائج الناس، ارحموا ترحموا، الدعاء".

كما شارك عددا من علماء أئمة أوقاف شمال سيناء فى فعاليات مبادرة "معًا ضد العنف" التى أطلقتها وحدة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة بمحافظة شمال سيناء وواصلت المقارئ القرٱنية بمساجد شمال سيناء استقبال الجمهور تحت إشراف العلماء أئمة المساجد، وتواصلت فعاليات ندوات برنامج "المنبر الثابت" الدعوى المشترك بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف بعدد من مساجد مديرية أوقاف شمال سيناء تحت عنوان "حق الطريق".