أكثر من 122 ألف سيدة بالشرقية تنتفع من خدمات حملة حقك تنظمى

الشرقية - إيمان مهنى

اختتمت فعاليات الحملة التنشيطية ل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية "حقك تنظمي" بمحافظة الشرقية، والتي انطلقت منذ يوم الأحد الموافق 4 ديسمبر، وإستمرت لمدة 10 أيام علي مرحلتين، خلال الفترات من 4 إلى 8 ديسمبر ومن 18 إلى 22 ديسمبر الجارى، حيث شملت المرحلة الأولي تغطية 10 إدارات صحية، والثانية 9 إدارات صحية، وأستمرت كل مرحلة لمدة 5 أيام، وذلك بإشراف الدكتورة عايدة عطية مديرة إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية.

وأوضح وكيل الوزارة بأن الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة "حقك تنظمي"، قدمت في المرحلة الثانية الخدمة الطبية لعدد 67 الف 78 منتفعة، ليصل إجمالي المنتفعات بوسائل تنظيم الأسرة إلى 4974 سيدة ، مضيفاً بأنه تم تقديم الخدمة بالمرحلة الأولي لعدد 55 ألفا 132 منتفعة، ليصل بذلك إجمالي المنتفعات بالمرحلتين 122 ألف 210 سيدات علي مستوي محافظة الشرقية، وبلغ عدد الحاصلات علي وسائل تنظيم الأسرة 87 ألفا 895 سيدة.

وأشار وكيل الوزارة أن الحملة إستهدفت تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية مجاناً لجميع السيدات بالمحافظة، من خلال فرق طبية مدربة من أطباء وتمريض ورائدات ريفيات ومثقفات سكانيات، بالإضافة إلي العديد من الخدمات الأخري، منها خدمات متابعة الحمل، والفحص بالسونار، وكشف النساء، والباطنة، والأطفال، وذلك من خلال الوحدات الثابتة بالمستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية، والتي تم تقديم خدمة الأخصائي بها، هذا بجانب العيادات المتنقلة التي انتشرت بمختلف أنحاء المحافظة، لوصول الخدمة إلي المناطق العشوائية والمحرومة بالنجوع والقري بالشرقية، بجانب تنفيذ ندوات توعوية وتثقيفية، عن أهمية تنظيم الأسرة والوسائل المتاحة، والتوقيت الأمثل للحمل والإنجاب، وصحة الأم والطفل، ومخاطر الزواج المبكر، وختان الإناث، وشهدت الحملة نشاط مكثف للرائدات الريفيات في التوعية بالحملة وأهدافها من خلال الزيارات المنزلية وندوات التوعية، وذلك لرفع معدل إستخدام وسائل تنظيم الأسرة وخاصة الوسائل طويلة المدى.

وقدم وكيل الوزارة الشكر لمديرة إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية، ولجميع الفرق الطبية والمشاركين في هذا العمل، نظراً للجهود المبذولة لتقديم الخدمات الطبية والصحية لسيدات المحافظة.