أخبار الاقتصاد اليوم الجمعة.. انخفاض أسعار الذهب إلى 1700 جنيه لعيار 21

كتب هانى الحوتى

شهد اليوم الجمعة 23-12-2022 عددًا كبيرًا من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها انخفاض أسعار الذهب ، اليوم الجمعة، بقيمة 50 جنيهًا للجرام، وسجل عيار 21- وهو الأكثر مبيعًا في مصر- 1700 جنيها، ووافق مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي ، على تمويل إنمائي جديد بقيمة 500 مليون دولار للحكومة.



أسعار الذهب تنخفض 50 جنيها فى التعاملات.. وعيار 21 يسجل 1700 انخفضت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، بقيمة 50 جنيهًا للجرام، ، وسجل عيار 21- وهو الأكثر مبيعًا في مصر- 1700 جنيها، وبلغ سعر عيار 18 بقيمة 1457 جنيها، وهبط سعر عيار 24 إلى 1947 جنيها، وسعر الجنيه الذهب 13600 جنيها. انخفضت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، بقيمة 50 جنيهًا للجرام، ، وسجل عيار 21- وهو الأكثر مبيعًا في مصر- 1700 جنيها، وبلغ سعر عيار 18 بقيمة 1457 جنيها، وهبط سعر عيار 24 إلى 1947 جنيها، وسعر الجنيه الذهب 13600 جنيها.

البنك الدولى يتيح لمصر تمويلًا إنمائيا ميسرا بـ500 مليون دولار وافق مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي، على تمويل إنمائي جديد بقيمة 500 مليون دولار للحكومة، من أجل دعم جهود الدولة للتوسع في شبكات الأمان والحماية الاجتماعية من خلال برنامج "تكافل وكرامة"، والاستجابة للإجراءات التي تتخذها الدولة لدعم الفئات الأقل دخلًا في مواجهة التداعيات الاقتصادية العالمية والصدمات الخارجية وتخفيف وطأتها على المواطنين المستحقين للدعم النقدي، وإدماج الفئات المستهدفة في أنشطة إنتاجية لربطهم بفرص التوظيف وتمكينهم من الحصول على الخدمات المالية.

تعد مجموعة البنك الدولي، من أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لمصر، وتضم المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي 14 مشروعًا بقيمة 6.8 مليار دولار، إلى جانب 23 مشروعًا للدعم الفني والاستشارات.

هيئة التنمية الصناعية تصدر 5500 رخصة تشغيل فى 3 أشهر فقط أصدرت هيئة التنمية الصناعية، 5500 رخصة تشغيل بنظام الإخطار و96 رخصة بنظام المسبق خلال الثلاثة أشهر الماضية، وهي أرقام غير مسبوقة وفي وقت زمني قليل للغاية. أصدرت هيئة التنمية الصناعية، 5500 رخصة تشغيل بنظام الإخطار و96 رخصة بنظام المسبق خلال الثلاثة أشهر الماضية، وهي أرقام غير مسبوقة وفي وقت زمني قليل للغاية.

وأكد محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أنه سيتم أقرب وقت في رفع كفاءة المناطق الصناعية وتطوير منظومة الخدمات المقدمة للمستثمرين وحل المشكلات المتعلقة بتوصيل الخدمات لمنطقة غرب جرجا بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية، وإنهاء أعمال الشبكات بالمنطقة نهاية يناير 2023.