أسعار الذهب تنخفض 50 جنيها فى التعاملات.. وعيار 21 يسجل 1700

كتب إسلام سعيد

شهدت أسعار الذهب ، في التعاملات اليوم الجمعة، هبوطًا حوالي 50 جنيهًا للجرام، وذلك بسبب عوامل العرض والطلب عقب صعود الأسعار أمس الخميس، وسجل جرام الذهب عيار 21 - وهو الأكثر مبيعًا في مصر- 1700 جنيها مقابل 1750 جنيها.



أسعار الذهب اليوم عيار 18 سجل 1457 جنيها

عيار 21 سجل 1700 جنيه

عيار 24 سجل 1947 جنيها

الجنيه الذهب 13600 جنيها.

عالمياً سجل التضخم الأساسي في اليابان أعلى مستوى له منذ 41 عامًا، وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في اليابان بنسبة 3.7% في نوفمبر على أساس سنوي، مسجلاً أسرع وتيرة منذ ديسمبر 1981 عندما ارتفع بنسبة 4%، وهو ما انعكس على الذهب ليقترب السعر العالمي للأونصة من 1800 دولار

وجاءت القراءة متماشية مع تقديرات المحللين وكانت القراءة قد سجلت 3.6% الشهر الماضي، هذا ولا تزال القراءة أعلى من مستهدف التضخم لبنك اليابان البالغ 2%.

وكان قد ارتفع معدل أسعار المستهلكين السنوي في اليابان إلى 3.8% في نوفمبر 2022 من 3.7% قبل شهر وسط ارتفاع أسعار السلع الخام المستوردة واستمرار ضعف الين.