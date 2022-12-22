16 مشروعا تعليميا و3 وحدات صحية ضمن "حياة كريمة" بقرية محلة محسن بالغربية

شهدت قرية محلة حسن بالغربية اليوم الحوار المجتمعى للإعلان عن مشروعات حياة كريمة بنطاق الوحدة و شرح مشروعات المبادرة بالوحدة المحلية لقرية محلة حسن و توابعها ( محلة حسن و منشاة الأمراء و عطاف و الحوامدية و ميت السراج ) .
بحضور الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية واللواء وجدي الجرواني رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى والدكتورة زينب سامى منسق حياة كريمة لمحافظة الغربية والمهندس صلاح حشيش نائب رئيس المدينة و المهندسة رانيا رفعت منسق مبادرة حياة كريمة بمركز المحلة ووكلاء الوزارة بمحافظة الغربية الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة و المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية و التعليم و بمشاركة الدكتورة جيهان الذهبي وعبد الوهاب الحضرى المكتب الفنى بمحافظة الغربية و المهندس عبدالقادر حراز الإدارة المركزية لشركة مياه الشرب بالغربية و بمشاركة أهالى قرية محلة حسن و توابعها.
وتم إجراء العديد من الحوارات و المناقشات و الإستماع لمطالب المواطنين و تم التأكيد لأهالى القرية أنه سيتم خلال أعمال المبادرة إنشاء 16 مشروع تعليمى يشمل التوسعات و الإحلال و التجديد و إنشاء مدارس جديدة و مد و تدعيم خطوط شبكات مياة الشرب و الصرف الصحى بنطاق الوحدة و إقامة مركز طب أسرة و مجمع خدمى و مجمع زراعى بيطرى و مركز تنمية أسرة و طفولة و سوق نموذجى و موقف حضارى بقرية محلة حسن وإنشاء 3 وحدات صحية بالقرى التوابع ( عطاف و منشاة الأمراء و ميت السراج ) وتطوير و رفع كفاءة مراكز الشباب الموجودة بنطاق الوحدة المحلية لمحلة حسن بجانب الخدمات الأساسية التى تقدمها المبادرة مياه الشرب و الصرف الصحى و شبكات الإتصالات و الغاز الطبيعى و الكهرباء يذكر أن المبادرة تهتم بمشروعات التنمية البشرية و التمكين الإقتصادى مثل زراعة الأسطح بمنتجات مثمرة تكون مصدر للدخل و إقامة مشاغل لتدريب السيدات على الخياطة و تدريب الشباب على صيانة المحمول و الشاشات و الكمبيوتر و ملتقيات توظيف للشباب بجانب القوافل الإجتماعية و الصحية و البيطرية.
شارك فى الحضور محمد راضى مدير إدارة التضامن بمركز المحلة و إبراهيم عبد ربه وكيل منطقة القوى العاملة و سناء الشهاوى رئيس وحدة محلة حسن
جانب من الحوار المجتمعي (1)
جانب من الحوار المجتمعي (2)
جانب من الحوار المجتمعي (3)
جانب من الحوار المجتمعي (4)
جانب من الحوار المجتمعي (5)
جانب من الحوار المجتمعي (6)
جانب من الحوار المجتمعي (7)
جانب من الحوار المجتمعي (8)
جانب من الحوار المجتمعي (9)
جانب من الحوار المجتمعي (10)
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