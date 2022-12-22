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13.1 مليار جنيه للتوسع فى إنشاء مدن الجيل الرابع.. والعاصمة الإدارية فى المقدمة

الخميس، 22 ديسمبر 2022 03:30 ص
13.1 مليار جنيه للتوسع فى إنشاء مدن الجيل الرابع.. والعاصمة الإدارية فى المقدمة العاصمة الإدارية
كتبت نورا فخرى

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خصصت حكومة الدكتور مصطفى مدبولى استثمارات قدرها 13.1 مليار جنيه لبرنامج التوسع فى المدن العمرانية القائمة وإنشاء مدن الجيل الرابع، حسبما يفيد تقرير حكومي مقدم إلى البرلمان. 
 
وتستهدف خطة التنمية للعام الجاري تحقيق هدف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان نحو زيادة بناء مدن جديدة، ووحدات سكنية ملائمة في مناطق الظهير الصحراوي، تتمتع بالتغطية الكاملة بالخدمات الاجتماعية والاقتصادية والخدمية، وذلك من خلال توجيه استثمارات بقيمة 13.1 مليار جنيه لمشروعات مدن (العاصمة الإدارية الجديدة، القاهرة الجديدة، بدر، العلمين الجديدة، المنصورة الجديدة).
 
يُشار إلى أن قانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023، الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، قدر فيه إجمالي الاستخدامات بمبلغ 3,066,314,190,000 جنيه (فقط وقدره ثلاثة تريليونات وستة وستون مليـارا وثلاثمائة وأربعة عشر مليونا ومائة وتسعون ألف جنيه).
 
وتشمل الاستخدامات سبعة أبواب، وهى الباب الأول الخاص بالأجور، وتعويضات العاملين، ويبلغ الاعتمادات المخصصة له فى الموازنة نحو 400 مليار جنيه، وتبلغ مخصصات الباب الثانى الخاص بالسلع والخدمات نحو 125 مليارا و600 مليون جنيه، والباب الثالث الخاص بأقساط الفوائد نحو 690 مليارا و149 مليون جنيه، أما الباب الرابع الخاص بالدعم والمنح والمزايا الاجتماعية فمخصص له نحو 355 مليارا و993 مليون جنيه، والباب السادس الخاص بالاستثمارات فمخصص له 376 مليارا و428 مليون جنيه، وتبلغ مخصصات الباب السابع الخاصة بحيازة الأصول المالية المحلية والاجنبية نحو 29 مليارا و954 مليون جنيه، وتبلغ مخصصات الباب الثامن الخاص بسداد أقساط القروض نحو 965 مليارا و488 مليون جنيه.
 
كما قدرت إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقـراض ومبيعـات الأصول المالية وغيرها من الأصول بمبلغ 1,542,675,640,000 جنيه (فقط وقدره تريليون وخمسمائة واثنان وأربعون مليارا وستمائة وخمسة وسبعون مليونـا وسـتمائة وأربعون ألف جنيه).

مجلس النواب

الحكومة

مدن الجيل الرابع

العلمين الجديدة

العاصمة الادارية

بدر

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