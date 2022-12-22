10 صور ترصد ابداع طلاب جامعة قناة السويس بالرسم على جدران الكليات

شهدت جامعة قناة السويس السنوات الأخيرة اهتمامًا بالرسم على الجدران، وتحولت جدرانها إلى مراسم مفتوحة للطلاب الموهوبين الذين يبدعون بقدرات مُبهرة، وفى نفس الوقت يساهمون فى نشر ثقافة الجمال البصرى ودعم معطيات الذوق والرقى وإعادة صياغة الشخصية المصرية لتعتاد الجمال سواء على جدران الجامعة أو فى كل جوانب الحياة، جاء ذلك وفق ما صرح به الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس بالتزامن مع انطلاق فعاليات مسابقة الرسم على الجدران بكلية السياحة والفنادق.

فيما أكد الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب على أهمية التجربة للطلاب، لأنها تنهض بالوعى التشكيلى لهم من جانب، كما تثرى مواهبهم وتحفظ أعمالهم الفنية داخل الجامعة.

تأتى مسابقة الطلاب للرسم على جدران تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة وبإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وبإشراف تنفيذى الدكتور نيفين جلال عميد كلية السياحة والفنادق والدكتورة بوسى زيدان وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وتنتهى المسابقه اليوم وكانت بدأت يوم الثلاثاء الماضى، بتنظيم الدكتورة شيرين حافظ المدير التنفيذى لوحدة الدعم الأكاديمى والدكتورة رانيا فتحى المدير الإدارى لوحدة الدعم الأكاديمي.

وأوضحت الدكتورة نيفين جلال عميد كلية السياحة والفنادق أن رسم الجداريات تجربة جديرة بأن يمارسها الطلاب الموهوبين، فمن الرائع أن يكون لكل طالب عمل فنى باسمه فى كليته يشاهده مئات الطلاب ويبقى لسنوات طويلة.