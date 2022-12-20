جامعة قناة السويس تنظم احتفالية لتوزيع أجهزة "لاب توب" لذوى الهمم البصرية

الإسماعيلية- صبرى غانم

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس ، أن الدولة مهتمه بأولادنا من ذوى الهمم لأنهم يستحقون منا الكثير، مشيدا بالدعم الكبير الذين يقدمه لهم الرئيس عبد الفتاح السيسي عن طريق العديد من المبادرات الفعالة التى تهدف إلى دعمهم، والتى من بينها المبادرة القومية لتكافؤ الفرص التعليمية للجميع.

جاء ذلك خلال كلمته التى ألقاها فى الاحتفالية التى نظمتها وحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لتوزيع أجهزة لاب توب على ذوى الهمم البصرية.

الاحتفالية عقدت فى رحاب جامعة قناة السويس تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس وإشراف عام الدكتور صلاح هاشم مستشار وزير التضامن للسياسات الاجتماعية ومنسق عام وحدات التضامن بالجامعات، والدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور مصطفى إسماعيل الأمين العام للجمعية الشرعية، والدكتور أحمد عطية مدير فروع بنك ناصر الاجتماعي والدكتور أحمد حمدي ممثل جمعية الاورمان بالاحتفالية وحضور هدى فرج أمين عام الجامعة، ومها الحفناوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالإسماعيلية، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس وطلاب الجامعة.

وأضاف رئيس الجامعة فى كلمته أن مبدأ تكافؤ الفرص الذى تتبناه الدولة يعد مبدأ عظيم، حيث أنه من حقك أن تتعلم وتتعلم بالطريقة المناسبة لك والتى توفر فرصة تعليم جيدة.

وأشار الدكتور ناصر مندور إلى أنه من خلال هذه المبادرة حصلت الجامعة على47 لاب توب على ثلاث مراحل، موضحًا أن إدارة الجامعة تدرس دخول اللاب توب مع ذوى الهمم البصرية للامتحان على أن يكون امتحاناتهم إلكترونيا.

كما قدم رئيس الجامعة الشكر والتقدير لأسر ذوى الهمم البصرية على مثابرتهم مع أبنائهم من أجل رفع شأنهم، مثمنا دور وحدة التضامن الاجتماعي داخل الجامعة وأنها نواة حقيقية لوزارة التضامن داخل الجامعات تقوم بدور هام فى تعريف الأفراد بالخدمات التي تقدمها الوزارة، وتعد حلقة وصل جيدة، كما أنها تسهل العديد من الأمور، بالإضافة إلى الدعم المادى الذى توفره.

بينما قدم الدكتور صلاح هاشم مستشار وزير التضامن الاجتماعي فى كلمته الشكر إلى جامعة قناة السويس على تعاونها المثمر والدائم مع وزارة التضامن، موضحا أن وحدة التضامن الاجتماعي داخل الجامعة تعد وزارة تضامن مصغرة كاملة، حيث أنها تقدم جميع الخدمات التي تقدمها الوزارة، مشيرا إلى أنها تقدم خدماتها للطلاب وأعضاء هيئة التدريس وأعضاء الجهاز المعاون و الجهاز الإدارى والمجتمع الخارجى

مؤكدا أن وحدة التضامن الاجتماعي داخل الجامعة تسعى إلى توثيق العلاقة بين الجامعة والمجتمع الخارجى.

وأشار إلى أن الوزارة من خلال التنسيق مع إدارة الجامعة تسعى إلى دعم الطلاب المتعثرين لدفع المصروفات الدراسية عنهم، معلنا أن البدء سيكون بالطلاب ذوى الهمم ولكن بعد فحص الحالات جيدا لدعم من يستحق.

كما أشار إلى الدعم التى تقدمه الوزارة فى توفير الأجهزة التعويضية لمنتسبى الجامعة، وذلك بالتعاون مع المؤسسات الشريكة، مؤكدًا أن وزارة التضامن الاجتماعي هى وزارة لبناء الإنسان، وتعمل على ذلك عن طريق تنمية القدرته الشخصية و الإنتاجية من خلال عقد العديد من الندوات والمعسكرات وورش العمل.

وأكد أن الجامعة هى مكان للعلم والمعرفة ولذلك نسعى إلى دعم المتفوقين لخلق روح التنافس والابداع والتميز العلمى.

وأوضح أن الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب فى كلمته أن الدولة المصرية تؤمن إيمانا راسخا بحقوق الأشخاص ذوي الهمم، وتتعامل مع هذه الحقوق انطلاقاً من نهج دستوري وتشريعي وفي إطار توجيهات القيادة السياسية وحرص وتأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي - على ضمان حقوقهم، موضحا أن الدولة بجميع مؤسساتها تولي اهتماما بالغا بهذه الفئة باعتبارهم جزء أصيل من نسيج المجتمع الإنساني وشريك أساسي في الوطن.

فى نهاية الاحتفالية تم تسليم 17 جهاز لاب توب على ذوى الهمم البصرية داخل الجامعة، وتم التقاط الصور التذكارية بينهم وبين القيادات الموجودة بالاحتفالية.