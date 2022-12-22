اليوم السابع
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الخميس، 22 ديسمبر 2022 04:16 ص
أكرم القصاص
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ولى العهد السعودى يبحث مع رئيس وزراء جورجيا دعم العلاقات بين البلدين

الخميس، 22 ديسمبر 2022 04:00 ص
ولى العهد السعودى يبحث مع رئيس وزراء جورجيا دعم العلاقات بين البلدين ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان
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بحث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، مع ايراكلى جاريباشفيلى رئيس وزراء جورجيا، سبل دعم علاقات التعاون بين البلدين، في مختلف المجالات.

واستعرض ولي العهد ورئيس الوزراء الجورجي، خلال جلسة مباحثات رسمية سبل تعزيز آفاق التعاون في مختلف المجالات، والمسائل ذات الاهتمام المشترك.

 
يشار إلى أن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، تحدث فى وقت سابق عن جهود ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بشأن الوساطة في عملية الإفراج وتبادل مسجونين بين الولايات المتحدة وروسيا.
 
وأشار الأمير فيصل إلى أن وساطة ولي العهد نجحت في مرحلة سابقة في عملية تبادل عشرة أسرى بين روسيا والولايات المتحدة، وكانت له جهود شخصية في الإفراج عن لاعبة السلة الأمريكية بريتني غرينر وتدخله الشخصي لهذا الإفراج.

 

 

 


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