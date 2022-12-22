ولى العهد السعودى يبحث مع رئيس وزراء جورجيا دعم العلاقات بين البلدين

واستعرض ولي العهد ورئيس الوزراء الجورجي، خلال جلسة مباحثات رسمية سبل تعزيز آفاق التعاون في مختلف المجالات، والمسائل ذات الاهتمام المشترك.

يشار إلى أن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، تحدث فى وقت سابق عن جهود ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بشأن الوساطة في عملية الإفراج وتبادل مسجونين بين الولايات المتحدة وروسيا.

وأشار الأمير فيصل إلى أن وساطة ولي العهد نجحت في مرحلة سابقة في عملية تبادل عشرة أسرى بين روسيا والولايات المتحدة، وكانت له جهود شخصية في الإفراج عن لاعبة السلة الأمريكية بريتني غرينر وتدخله الشخصي لهذا الإفراج.