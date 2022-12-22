اليوم السابع
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وسائل إعلام: الأمين العام لحلف "الناتو" قد يرأس صندوق النقد الدولي

الخميس، 22 ديسمبر 2022 02:00 ص
وسائل إعلام: الأمين العام لحلف "الناتو" قد يرأس صندوق النقد الدولي الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرج
وكالات

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أفادت قناة TV2 التلفزيونية النرويجية نقلا عن مصادر مطلعة بأن الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ، قد يرأس صندوق النقد الدولي.

وذكرت القناة في بيانها "ستولتنبرغ قد يحصل على منصب قيادي جديد في واشنطن".

وبحسب مصادر القناة، فإن تعيين ستولتنبرغ في منصب جديد قد يحدث بعد انتهاء فترة رئاسته لحلف "الناتو".

وأشارت إلى أن ستولتنبرغ يرأس "الناتو" منذ 2014، وقد تم تمديد صلاحياته، لكن السياسي البالغ من العمر 63 عاما قد يترك منصبه العام المقبل.

ونوه مصدر مطلع في حلف "الناتو" إلى أن "الولايات المتحدة تريد أن ترى ستولتنبرغ رئيسا لصندوق النقد الدولي".


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