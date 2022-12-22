"وزير الإنتاج الحربى" يستقبل وفدا صينيا لبحث التعاون المشترك بالمجال العسكرى

كتب - زكى القاضى

استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى ، تشيو تشي الممثل الرئيسي لمكتب شركة "نورينكو" الصينية بأفريقيا ووفد مرافق له من الشركة وكذا وفد شركة "جيوشي موتورز"، وذلك بحضور ملحق الدفاع الصيني بمصر ونائبه، جاء ذلك بديوان عام الوزارة.

فى بداية اللقاء، رحب الوزير "محمد صلاح" بالضيوف، مستعرضاً الإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية والفنية لشركات ووحدات الإنتاج الحربي وتم التأكيد على دور الوزارة الأساسي والذى يتمثل في تلبية مطالب واحتياجات القوات المسلحة من الذخائر والأسلحة والمعدات إلى جانب الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية لتصنيع منتجات مدنية متنوعة والمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالدولة، مشدداً على اهتمام الوزارة بتعزيز التعاون بين شركات الإنتاج الحربي والشركات الصينية في مختلف المجالات.

وأوضح أنه تم خلال اللقاء مناقشة أوجه التعاون المقترحة ذات الاهتمام المشترك بين "الإنتاج الحربي" وشركة "نورينكو" الصينية لتبادل الخبرات والتصنيع المشترك لعدد من المنتجات العسكرية، وأضاف أن ما تمتلكه الجهتين من قدرات وخبرات عالية تمهد الطريق لفتح آفاق جديدة لتعاون ثنائي مثمر يحقق المصلحة المشتركة للطرفين وإنتاج منتجات عسكرية يتم تصديرها للدول المحيطة.

وعن التعاون (المصري - الصيني) في مجال التصنيع العسكري، أكد اللواء وانغ رويزينغ ملحق الدفاع الصيني في مصر أن العلاقات الثنائية بين الجانبين في مجال الدفاع تتميز بتاريخ كبير واصفاً العلاقات الثنائية بأنها قوية وقائمة على الشراكة الاستراتيجية، كما أعرب عن أمله أن تشهد مصر مزيداً من التطور والتحسن المستمر للأحوال المعيشية وأن تستمر مصر في القيام بدور فعال في القضايا الإقليمية والدولية، مشيداً بدور وزارة الإنتاج الحربي كركيزة أساسية للتصنيع العسكري بمصر وتلبية مطالب القوات المسلحة ودورها كواحدة من أهم الأذرع الصناعية بالدولة في مجال الإنتاج المدني.

ومن جانبه، قام تشيو تشي الممثل الرئيسي لمكتب شركة "نورينكو" الصينية بمنطقة أفريقيا بإجراء عرض تقديمى عن الشركة ومجالات أنشطتها وإمكانياتها، موضحاً بأنه يمكن توطين تصنيع بعضاً من منتجاتها بشركات الإنتاج الحربي، مشيراً إلى أن "نورينكو" هي شركة مملوكة للحكومة الصينية وتعد من أكبر المنتجين في العالم للمنتجات ذات الصلة بمجال عمل وزارة الإنتاج الحربي ويتبعها عدد (100) مصنع بالإضافة إلى (30) مركز بحث وتطوير ويوجد عدد (35) فرع للشركة خارج الصين، مثنياً على ما تشهده الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة من تطور وتنمية في كافة المجالات وما تتميز به مصر من موقع جغرافي إستراتيجي يجعلها بوابة للتسويق للدول العربية والأفريقية، وأشاد من جهة أخرى بالقدرات والخبرات المتوفرة بشركات الإنتاج الحربي والدور البارز الذي تقوم به الوزارة لدعم خطة الدولة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.