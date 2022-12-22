نتنياهو يعلن التوصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة جديدة في إسرائيل

قال بنيامين نتنياهو، أطول رئيس وزراء بقاء في المنصب في إسرائيل، الأربعاء إنه توصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة جديدة بعد مفاوضات صعبة على غير المتوقع استمرت أسابيع مع شركاء دينيين ومن اليمين المتطرف.
وكتب نتنياهو على تويتر قبل دقائق من الموعد النهائي الذي حدده الرئيس إسحاق هرتزوج بمنتصف الليل "تمكنت (من تشكيل حكومة)".
وأكد متحدث باسم هرتزوج تلقي إعلان نتنياهو.
نتنياهو يعلن التوصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة جديدة في إسرائيلالخميس، 22 ديسمبر 2022 08:00 ص
رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو
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قال بنيامين نتنياهو، أطول رئيس وزراء بقاء في المنصب في إسرائيل، الأربعاء إنه توصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة جديدة بعد مفاوضات صعبة على غير المتوقع استمرت أسابيع مع شركاء دينيين ومن اليمين المتطرف.
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