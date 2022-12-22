اليوم السابع
Ads
الخميس، 22 ديسمبر 2022 06:08 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

"مياه دمياط" ترفع درجة الاستعداد لمواجهة التقلبات الجوية ..صور

الخميس، 22 ديسمبر 2022 05:25 م
"مياه دمياط" ترفع درجة الاستعداد لمواجهة التقلبات الجوية ..صور سيارة لشفط المياه بدمياط
دمياط معتز الشربينى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط برئاسة العميد مهندس خالد جمال الدين أحمد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، رفع درجة الاستعداد التام والتأهب لمواجهة الأمطار المتوقعة وفقا لخرائط الطقس والتنبؤات بسقوط الأمطار.
 
وأعلنت شركة مياه الشرب أنه تم تنفيذ خطة الانتشار وتمركزات المعدات والتى تم إعدادها قبل موسم الشتاء والتدريب عليها.
 
وأكد العميد خالد جمال الدين على استمرار تمركز السيارات في النقاط الساخنة، ومتابعة الموقف لحظة بلحظة من خلال تحديد البيانات التفصيلية لمسؤولي غرفة عمليات والتواصل الدائم بغرفة عمليات المحافظة بالإضافة إلى غرفة عمليات الشركة القابضة وتفعيل خطط الطوارئ للمناطق القريبة من مواقع المعدات علي مستوي المحافظة والعمل علي مدار الساعة من خلال الورديات وفرق الصيانة والطوارئ للتعامل الفورى لأى تجمعات مياه أمطار.
 
شركة مياه بدمياط
شركة مياه بدمياط

شركة مياه دمياط
شركة مياه دمياط

شركة مياه محافظة دمياط
شركة مياه محافظة دمياط

 


دمياط

اخبار دمياط

مياه الشرب

اخبار المحافظات

اخبار مصر



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة