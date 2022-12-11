رئيس مياه دمياط يتابع نسب التنفيذ بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

دمياط معتز الشربيني

أجرى العميد مهندس خالد جمال الدين أحمد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط جولة تفقدية لمتابعة سير الأعمال التنفيذية ومعدلات الانجاز للمشروعات القومية القائمة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى مركز كفر سعد.

تفقد خلال جولته عدداً من المشروعات بمركز كفر سعد لمتابعة الأعمال المدنية لمحطات روافع الصرف الصحى والتى بلغ عددها "7" محطات رافع صرف صحى والتى تشمل على بيارات من النوع المبتل بقطر"3م" وعمق "6م " والتى تنفذها شركة الانتاج الحربى للمشروعات والاستشارات الهندسية حيث شملت الجولةتفقد الاعمال بمحطة رافع العقاد ،رافع ابو ندا بكفر الغاب ،رافع الوسطانى ،عزبة قاسم وسلسبيلى

وأوضح المهندس خالد جمال الدين خلال جولته بالالتزام بالمعايير الموضوعة دون الإخلال بالجدول الزمنى الموضوع لتحقيق خطط الدولة للتنمية الشاملة والمستدامة.

وكان رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي قد تفقد مشروعات الصرف الصحي بقرية الإسماعيليةبمركز كفر سعد لمتابعة نسب التنفيذ الفعلية علي أرض الواقع حيث بلغت نسب تنفيذ شبكات الانحدار بتلك القرية نحو 90% كما تجاوزت معدلات تنفيذ الوصلات المنزلية نسبة ال 87%.

كما تفقد محطة رافع صرف صحي التوفيقية، لمتابعة معدلات تنفيذ الأعمال الجارية بالمحطة، وخطوط الانحدار، مشيرا أن المحطة تخدم نحو 8000 نسمة من أهالى مركز كفر سعد، وتساهم فى توصيل خدمة الصرف الصحي لقرىة التوفيقية ،عزبة "1"، عزبة "3" وشدد علي الالتزام بالجدول الزمنى للمشروعات.