موجز الاقتصاد.. أسعار الذهب تنخفض 40 جنيها وعيار 21 يسجل 1710 جنيهات

كتب أحمد حسن

نشر موقع "اليوم السابع" اليوم الخميس 22-12-2022، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، ومن بينها أسعار الذهب تنخفض 40 جنيها وعيار 21 يسجل 1710 جنيهات للجرام، ووزير البترول يوقع اتفاقيتى تعاون للتنمية المجتمعية بمطروح وأبورديس..وغيرها .

أسعار الذهب تنخفض 40 جنيها وعيار 21 يسجل 1710 جنيهات للجرام

تشهد أسعار الذهب اليوم فى مصر تراجع بقيمة 20 جنيه اليوم للمرة الثانية ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 1710 جنيها للجرام، ويبلغ إجمالى هبوط الذهب 40 جنيها للجرام ،ونستعرض أسعار الذهب وفق اخر تحديث للأسعار، وقد تشهد الأسعار عدة تغيرات خلال الساعات القادمة ، وسط تغيرات مستمرة فى سعر الأعيرة المتداولة في السوق.

وزير البترول يوقع اتفاقيتى تعاون للتنمية المجتمعية بمطروح وأبورديس

وقع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اتفاقيتى تعاون فى مجال التنمية المجتمعية، الأولى بشأن تنفيذ تنمية متكاملة للمجتمعات المطيرة في محافظة مطروح، والاتفاقية الثانية بشأن تنفيذ مجتمع متكامل ذكى ومستدام فى وادى المُكَتَب فى أبورديس بمحافظة جنوب سيناء باستخدام التقنيات الحديثة ، كما شهد الوزير توقيع العقدين التنفيذيين للاتفاقيتين.

وزارة السياحة: تدريب 25 من العاملين بمنطقة شجرة مريم العذراء بالمطرية

انتهت وزارة السياحة من تدريب 25 من العاملين بمنطقة شجرة السيدة مريم العذراء بالمطرية ما بين موظفي شباك تذاكر ومسئولي الأمن المدني ومفتشي الآثار، وذلك استكمالاً لبرنامج "سفراء السياحة" الذي أطلقته وزارة السياحة والآثار في مارس 2020 ويتم تنفيذه للمتعاملين مع الزائر في المواقع السياحية والأثرية والمتاحف لتطوير وتعزيز قدراتهم ومهاراتهم الوظيفية.

أسامة ربيع: صندوق هيئة قناة السويس لمواجهة الأزمات وحالات الطوارئ

أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الخميس، على السيادة المصرية المطلقة بشقيها السياسي والاقتصادي لقناة السويس وأن قناة السويس ملك للمصريين ولا مساس بها، جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة بحضور الأستاذ كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، وعدد من رؤساء تحرير الصحف ومثلي الوكالات العالمي بمبنى المارينا الجديدة بالإسماعيلية.

رئيس المقاولون العرب: تجربة إنشاء سد "جوليوس نيريرى" برهنت على نجاح تعاون دول القارة

أكد المهندس سيد فاروق، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، أن تجربة إنشاء سد ومحطة "جوليوس نيريرى" الكهرومائية، على نهر روفيجى، بتنزانيا، من خلال التحالف المصرى لشركتى "المقاولون العرب" و"السويدى إليكتريك"، قد برهنت بقوة على نجاح التعاون بين دولنا فى القارة الأفريقية، وسيعمل التحالف بكامل طاقاته لاستكمال هذا المشروع العظيم، ومواصلة العمل للانتهاء منه وفق أعلى المعايير العالمية.

وزيرة التخطيط رئيس صندوق مصر السيادى تبحث سبل التعاون مع شركة ليونى مصر

استقبلت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، الدكتور أنيس كمون، رئيس مجلس إدارة شركة ليوني مصر، والمهندس هشام الصباغ، عضو مجلس إدارة الشركة ومدير التواصل المؤسسي والعلاقات الحكوميه بالشركة، التي تعد أحد الشركات الرائدة في مجال تكنولوجيا صناعة الضفائر الكهربائيه للسيارات.

التمويل وتصدير العقار وصناديق الاستثمار.. 3 ملفات على أجندة مجلس العقار المصرى

أعلن مجلس العقار المصري الاجتماع الأول، الملفات التي سيتم العمل عليها خلال عام 2023، والتي تتضمن ملفات رئيسية وأخرى تكميلية، وذلك بما يحقق أهداف الدولة والقطاع فيما يتعلق بخطط التنمية الشاملة، حيث شملت الملفات الرئيسية أولاً التمويل بشقيه المباشر وغير المباشر، سواء التمويل الخاص بالشركات، أو التمويل العقاري للعملاء، وثانياً تصدير العقار، وجذب مشترين من الخارج، وثالثًا الصناديق الاستثمارية وآليات عملها والتوسع في تدشينها بما يشجع على زيادة الاستثمار في القطاع.

رئيس البورصة المصرية: مصر ستطلق أول سوق إفريقية لتداول شهادات الكربون

أكد رئيس البورصة المصرية رامى الدكانى، أن مصر ستطلق أول سوق إفريقى لتداول شهادات الكربون وسيكون بمثابة ثروة إفريقية، لاسيما وأنها تمتلك مستقبلا كبيرا وفرصا واعدة فى هذا الصدد، خاصة مع تواجد مشروعات الطاقة المتجددة وامتلاك مقوماتها.