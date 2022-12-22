تراجع أسعار الذهب 20 جنيها.. وعيار 21 يسجل 1730 للجرام

كتب إسلام سعيد

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر تراجعا بقيمة 20 جنيها اليوم ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 1730 جنيها للجرام، ونستعرض أسعار الذهب وفق آخر تحديث للأسعار وقد تشهد الأسعار عدة تغيرات خلال الساعات القادمة، وسط تغيرات مستمرة في سعر الأعيرة المتداولة في السوق.

أسعار الذهب اليوم: عيار 18 سجل 1483 جنيه.

عيار 21 سجل 1730 جنيها.

وعيار 24 سجل 1977 جنيه.

الجنيه الذهب 13840 جنيه.



ارتفاع صادرات الذهب ارتفعت ارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة بنسبة 47% خلال الـ 10 أشهر الأولى من 2022، لتصل إلى 1,326 مليار دولار في مقابل 901 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021 وفق ما أعلنه تقرير للمجلس التصديري لمواد البناء

وصدرت مصر ذهب وحلي وأحجار كريمة إلى 37 دولة خلال أول 10 أشهر من العام الجاري، وسيطرت كندا على 50,2% من إجمالي صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة بقيمة 666 مليون دولار في مقابل 500 مليون دولار بنمو 33%.واستحوذت الإمارات العربية المتحدة على 49,5% من صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة، بقيمة 656 مليون دولار في مقابل 291 مليون دولار بنمو 125%.

وارتفعت صادرات الذهب والاحجار الكريمة المصرية إلى تركيا لتبلغ 3 ملايين دولار خلال الفترة من “يناير- أكتوبر 2022” في مقابل مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021، بنمو 73%.