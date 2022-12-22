مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية بالبحيرة

وتبدأ الامتحانات، اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 3 يناير 2023 وتنتهى يوم الخميس الموافق 26 يناير المقبل.

من جانبه، أكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم توفير كافة وسائل الأمان والهدوء والمناخ الملائم لحسن سير الامتحانات واتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها تذليل العقبات أمام رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين، مشيرا إلى التأكيد على توفير وسائل التهوية والإضاءة الكافية داخل اللجان، وكذا تكثيف أعمال النظافة حرصًا على صحة وسلامة الطلاب.

ووفقا لما أعلنته محافظة البحيرة تجرى أيام الامتحانات على النحو التالى:

- الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائى يوم السبت 14 يناير حتى الأربعاء 18 يناير.

- وتبدأ امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الإعدادي العام من يوم السبت 14 يناير وحتى الأربعاء 18 يناير.

- الصف الثالث الإعدادى العام من يوم السبت الموافق 21 يناير وحتى الخميس 26 يناير.

- الصفين الأول والثانى الإعدادى "المهنى"، من يوم السبت 14 يناير وحتى الأربعاء 18 يناير.

- الصف الثالث الإعدادى "المهنى"، من يوم السبت الموافق 21 يناير وحتى الأربعاء 25 يناير.

- وتجرى امتحانات الشهادة الإعدادية للمكفوفين من يوم السبت الموافق 21 يناير وحتى الخميس 26 يناير.

- الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع من السبت 21 يناير وحتي الأربعاء 25 يناير.

- وتبدأ امتحانات صفوف النقل للثانوية "مكفوفين" الأول والثاني الثانوي يوم السبت الموافق 14 يناير وحتي الخميس الموافق 26 يناير.

- صفوف النقل للثانوية العامة "الأول والثاني الثانوي العام" تبدأ يوم السبت الموافق 14 يناير وحتي الخميس الموافق 26 يناير.

- صفوف النقل للتعليم الفني نظام 3 سنوات "الأول والثاني الثانوي الفني" من يوم الثلاثاء الموافق 3 يناير وحتي الأربعاء الموافق 25 يناير.

- امتحانات صفوف النقل للتعليم الفني نظام 5 سنوات "من الأول إلي الرابع الثانوي الفني" يوم الثلاثاء الموافق 3 يناير وحتي الأربعاء الموافق 25 يناير.