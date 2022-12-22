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إجازة نصف العام الدراسى 2023 على الأبواب.. اعرف التفاصيل

الخميس، 22 ديسمبر 2022 12:08 م
إجازة نصف العام الدراسى 2023 على الأبواب.. اعرف التفاصيل طابور مدرسى - ارشيفية
كتب محمود طه حسين

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ينتظر طلاب المدارس إجازة نصف العام الدراسى الأول، حيث تبدأ الإجازة عقب انتهاء امتحانات الفصل الدراسى الأول وحسب المواعيد المحددة من قبل المديريات التعليمية والإدارات تتوقف الاختبارات يوم 26 يناير المقبل ومن ثم يدخل الطلاب بعد هذا التاريخ فى إجازة نصف العام وحتى 9 فبراير 2023، ومن ثم تكون الأيام المتبقية على إجازة نصف العام ما يقرب من 35 يوما.

كانت المديريات التعليمية حددت مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية ، حيث أعلنت المديريات بدء امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل بداية من 9 يناير المقبل للمواد الدراسية الأساسية، كما حددت المديريات بداية يناير لعقد امتحان المواد غير المضافة للمجموع والمستوى الرفيع لطلاب مدارس اللغات، على أن تستمر الاختبارات حتى يوم 26 يناير 2023.

وبالنسبة لامتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى العام، أوضحت الوزارة، أنه يتم تعديل أي جدول صدر قبل 14 يناير المقبل كموعد لبدء امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى العام للفصل الدراسي الأول، مشيرة إلى أي مديرية أعلنت جدول امتحانات نصف العام الدراسي للصفين الأول والثاني الثانوي في الأسبوع الأول أو بداية الأسبوع الثاني من يناير، سوف تقوم بتعديله.

وأوضحت أن سيستم الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي لن يفتح قبل 14 يناير، وأي مديرية تريد عقد امتحانات قبل هذا الموعد فسيكون متاحا لها ذلك في المواد غير المضافة للمجموع فقط.

الجدير بالذكر أن الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وجه بأن يقوم الموجهون الأوائل من واضعي أسئلة الامتحانات بإعداد ورقة بها المفاهيم والقوانين الأساسية للمادة للاستعانة بها أثناء عقد الامتحان في حدود محتويات الورقة الامتحانية يتسلمها الطالب يوميا مع بدء الامتحان على أن يقوم الطالب بتسليمها مرة أخرى بعد انتهاء الزمن الكلي المخصص لكل مادة ، ولا يجوز الاحتفاظ بها.

- لا يسمح للطالب دخول لجنة الامتحان بأي أوراق أو كتب تخص المادة أو أوراق بيضاء تستخدم كمسودة ، ويسمح له باستخدام الآلة الحاسبة فقط.


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