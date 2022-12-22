اليوم السابع
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الخميس، 22 ديسمبر 2022 07:52 م
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مقتل شاب على يد أقاربه للخلاف على قطعة أرض بالبحيرة

الخميس، 22 ديسمبر 2022 07:31 م
مقتل شاب على يد أقاربه للخلاف على قطعة أرض بالبحيرة جثة - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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سادت حالة من الحزن قرية زواية غزال التابعة لمركز دمنهور بالبحيرة بعد وفاة محرر شاب يعمل فى احدى الصحف الخاصة بالقاهرة متأثر باصابته على خلفية مشاجرة بسبب خلافات الميراث.
 
وكان اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة.
 
وبالفحص تبين وفاة " محمود أ" محرر صحفى مقيم بقرية زاوية غزال بالبحيرة داخل مستشفى دمنهور العام إثر إصابت بنزيف حاد بالمخ بسبب اعتدا عدد من الأشخاص عليه بالعصى خلال مشاجرة  للخلاف على أرض زراعية تخص المجنى عليه.
 
وتم نقل جثة المتوفى إلى غرفة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور العام تحت تصرف النيابة العامة. 
 
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الواقعة.

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