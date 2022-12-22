مطرانية نجع حمادى بقنا تعلن موعد صلاة التجنيز على روح الأنبا كيرلس

وأوضحت المطرانية، أن موعد صلاة التجنيز في الساعة 5 عصر اليوم بدير الأنبا بضابا بنجع حمادى، وترجو من الجميع الالتزام بتوجيهات لجنة النظام وتعليمات فريق كشافة الإيبارشية.

وكان قد نعى اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، نيافة الحبر الجليل الأنبا كيرلس، أسقف نجع حمادى وبهجورة وفرشوط وأبوتشت والوقف، ورئيس دير الأنبا بضابا، والذى توفى اليوم، مقدماً خالص التعازي لأسرة الفقيد ولمجمع كهنة إيبارشية نجع حمادى وتوابعها ولجميع شعب الكنيسة الارثوذكسية ولقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، داعياً المولى عز وجل أن يلهم أهله الصبر الجميل وأن يحفظ مصر شعباً وجيشاً وقيادة.

وأكد الداودي، أن الفقيد الراحل لعب دورا هامًا في النهوض بالكنيسة الارثوذكسية بنجع حمادى وفي المشاركة المجتمعية، وكان دمث الخلق وله مواقف حكيمة ينحاز فيها للوطن، لافتًا إلى أننا جميعا شركاء في الوطن تجمعنا رسالة السماء والتعاليم المقدسة والتي تدعو إلى الإيمان والسلام والإحسان والمحبة إلى بعضنا البعض نتشارك سويا الافراح والأحزان كنسيج واحد.

وكانت الكنيسة القبطية الارثوذكسية بنجع حمادى، قد أعلنت وفاة الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادى وبهجورة وفرشوط وأبوتشت والوقف، بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز الـ 74 عامًا،

يعد الأنبا كيرلس أحد أقدم وأكبر أساقفة الصعيد، والذي ولد في 24 سبتمبر من عام 1948 بمحافظة أسيوط تم تجليسه على كرسي الإيبارشية منذ 41 عامًا، ترهبن في 17 أكتوبر عام 1975، وعين أسقفًا في 29 مايو 1977 على مطرانية نجع حمادي وأبو تشت وفرشوط وبهجورة وتوابعها، ورسم بيد قداسة البابا شنودة الثالث، وهو حاصل على بكالوريوس تجارة من جامعة أسيوط، خدم في مدينة أبو تيج، وعين ناظرًا لدير الأنبا بولا بالصحراء الشرقية، وكان قد أصدر قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، قرارًا بابويًا بشأن إيبارشية نجع حمادى.