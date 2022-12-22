اليوم السابع
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الخميس، 22 ديسمبر 2022 07:36 م
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محلل سياسى لـ القاهرة الإخبارية: الجيش الأوكرانى يصمد بدعم الغرب

الخميس، 22 ديسمبر 2022 07:28 م
محلل سياسى لـ القاهرة الإخبارية: الجيش الأوكرانى يصمد بدعم الغرب زيلنسكى
رامى محيى الدين

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قال محمد البابا، الكاتب والمحلل السياسي من كييف، إن الجانب الغربي كان يشك في صمود أوكرانيا، وقدم المساعدات للجيش الأوكراني من أجل صمودها أمام القوات الروسية، ومواجهة التهديدات الروسية للغرب بعد إعلان الإعلام الروسي عن قصف الدول الغربية بالصواريخ بعد السيطرة على أوكرانيا وإعادة الإمبراطورية الروسية.
 
وأضاف «البابا» خلال مداخلة لقناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الخميس، أن الجيش الأوكراني أصبح ذات ثقل عالمي، ومنظومة صواريخ الباتريوت المقدمة من أمريكا، ضربة كبيرة للخطط العسكرية الروسية، وأصبحت كييف تشكل خط الدفاع الأول عن أوروبا.
 
وأشار إلى أن الجيش الأوكراني ملتزم بالخطوط الحمراء، والأسلحة المقدمة من الغرب لا تستخدم إلا في الأراضي الأوكرانية فقط، ولم يطلق طلقة واحدة على المواطنين المدنيين.
 
وأوضح أن بوتين قبل الغزو الروسي بثلاثة أيام أنكر وجود خطة للغزو الروسي، على العكس قدم الجانب الأوكراني خطة سلام، وروسيا أمدت العصابات المسلحة بالسلاح لمهاجمة أوكرانيا في قطاع دونباس.
 
 

زيلنسكى

أوكرانيا

واشنطن

محمد البابا



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