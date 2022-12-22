محافظ دمياط تعلن رفع درجة الاستعداد لمواجهة نوات الأمطار

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عن رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة نوات الأمطار المحتملة، ووجهت محافظ دمياط تعليمات مشددة بشأن التنسيق بين كافة الجهات المعنية من أجل التعامل الفورى مع أية طوارئ تحدث نتيجة سوء حالة الطقس، مشيرة إلى قيام المحافظة بعقد غرفة عمليات لمتابعة الموقف بشكل مستمر وكذلك استقبال شكاوى المواطنين.

وأصدرت محافظ دمياط تعليماتها بانتشار معدات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بشوارع المحافظة، والتعامل فورا مع تراكمات مياة الأمطار، كما تابعت حملات تطهير بالوعات تصريف مياة الأمطار، إضافة إلي توجيه تعليمات لرؤساء الاحياء والمدن باستمرار تنفيذ تلك الحملات بشكل مستمر يوميا.

كما تابعت أيضا وجود فرق فنية مدربة للتعامل مع مياة الأمطار وتراكماتها بشكل جيد، مشددة على ضرورة تزويد معدات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بتلك الفرق من أجل إنجاز العمل بشكل علمي سليم.

وناقشت محافظ دمياط أيضا خطة مدينة رأس البر لحماية المنشآت السياحية خاصة التى تقع على شواطئ المدينة بشكل مباشر، موضحة أن عمليات السواتر الترابية لابد من تنفيذها بشكل دوري للتصدى إلي ارتفاع الأمواج ومنع المياة من الوصول إلي المنشآت السياحية، كما تابعت أيضا حملات تطهير بالوعات الصرف داخل مدينة رأس البر، وإجراءات الوحدة المحلية لحماية المدينة أثناء نوات الأمطار الشديدة.

وناقشت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط خطة فتح محاور مرورية جديدة أمام حركة السير خاصة بالاماكن التي تشهد مشروعات تطوير بالطرق، مؤكدة أن الأمر سيتم دراسته بشكل عملي لمتابعة إمكانية تطبيقه.

كما تابعت استعدادات القري أيضا والتي جاءت في شكل تكثيف حملات صيانة أعمدة الإنارة بتلك القري، والعمل على تطهير بالوعات الصرف أيضا، كما وجهت محافظ دمياط بتكثيف معدات شركة مياة الشرب داخل القري والتعامل مع أية طوارئ بشكل فورى.

واعلنت محافظ دمياط أيضا عن ارقام لتلقي شكاوى المواطنين، مناشدة الجميع بسرعة الابلاغ حال التعرض لأية طوارئ من أجل التعامل معها بشكل فورى د، موضحة أن التعاون بين المواطنين والجهات التنفيذية أمر إيجابي ويساعد على تدارك أية طوارئ قد تحدث.

وكانت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، قد اجتمعت بالقيادات التنفيذية لمناقشة عددا من الملفات جاء ابرزها مناقشة خطة المحافظة للاستعداد لاستقبال نوات الأمطار وقد شهد الاجتماع اعلان محافظ دمياط الاستعداد التام لاستقبال فصل الشتاء.