محافظ بورسعيد يضع إكليل الزهور على النصب التذكارى بالذكرى 66 لجلاء العدوان الثلاثى

جاء ذلك بحضور اللواء مدحت عبدالرحيم، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، وعدد من قيادات القوات المسلحة، والهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بالمحافظة.

وعزفت الموسيقي العسكرية سلام الشهيد، في الوقت الذي أذاعت الإذاعة المحلية بالمحافظة عدد من الأغاني الوطنية.

ومن جانبه قال محافظ بورسعيد :"شرف لنا وجودنا اليوم أنا والقيادات التنفيذية للاحتفال بهذه المناسبة العطرة، والتي توافق الذكري 66 لرحيل العدوان الثلاثي عن مصر عامة وبورسعيد بشكل خاص.

وأكد المحافظ، أن شهدائنا من أبطال المقاومة الشعبية ضربوا أروع الأمثلة في الفداء والتضحية، وتقديم أرواحهم من أجل الحفاظ علي الوطن وحماية المواطن، ودحر كل من تسول له نفسه السطو على الأراضى المصرية.

شارك في الإحتفالية بوضع اكليل الزهور، لفيف من أهالي محافظة بورسعيد، وأطفال المدارس بالمراحل التعليمية المختلفة، وعدد من القيادات التنفيذية في المدينة الباسلة.