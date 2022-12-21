محافظ بورسعيد ورئيس جهاز الإدارة والاستثمار يتفقدان المشروعات السياحية بالمحافظة

بورسعيد محمد فرج

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، يرافقه اللواء شريف صلاح الدين رئيس مجلس إدارة الجهاز الوطنى للادارة والاستثمار، والوفد المرافق، عددا من المشروعات السياحية بنطاق المحافظة، وذلك في إطار دعم سبل التعاون بين الجانبين في مجال إقامة مشروعات سياحية ضمن التطور السياحي غير المسبوق بمحافظة بورسعيد، رافقهم خلالها المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ.

وخلال الجولة، تفقد المحافظ ومرافقوه عدد من المشروعات السياحية بالمحافظة، حيث استعرض محافظ بورسعيد شرحا حول الجهود المبذولة في إنشاء الكيانات السياحية المقامة على أحدث النظم، ضمن خطة استعادة المكانة الرائدة لمحافظة بورسعيد سياحيا

وشملت الجولة ايضا، زيارة ساحة مصر والمنطقة المحيطة بها، حيث استعرض محافظ بورسعيد أعمال التطوير التي شهدتها ساحة مصر، والتي تضمنت إنشاء تمثال مصر ويسمي "أم الدنيا" وهو يشير إلى تاريخ وجهود المصريين خلال حفر قناة السويس، فضلا عن إنشاء حديقة التاريخ، ومنطقة مطاعم وكافيتريات، والتى ساهمت فى تحقيق واجهة حضارية مميزة لمدينة بورسعيد أمام زائريها.

وأشاد اللواء شريف صلاح الدين رئيس مجلس إدارة الجهاز الوطني للادارة والاستثمار بالتطورات التي شهدتها بورسعيد في القطاع السياحي، وذلك على غرار التنمية بكافة القطاعات ببورسعيد، مؤكدا أن المشروعات التجميلية والحضارية التي تم إنشاءها في بورسعيد، تعكس تاريخ وحضارة ورقي بورسعيد، مشيرا لترحيبه بكافة أشكال التعاون مع محافظة بورسعيد.











