محافظ بورسعيد: المصريون نسيج وطنى واحد ولا يستطيع أحد أن يقهره

بورسعيد - محمد فرج

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، لقاء موسعا، مع الأجهزة التنفيذية والعسكرية وأسر الفدائيين بمحافظة بورسعيد، وذلك بقاعة السيد سرحان بالديوان العام، وبحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ، الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب وعادل اللمعى عضو مجلس الشيوخ، والدكتورعاطف علم الدين عضو مجلس الشيوخ، وأهالى وأسر الفدائيين بمحافظة بورسعيد، والقيادات التنفيذية والدينية والشعبية بالمحافظة.

وفى بداية اللقاء، ووجه محافظ بورسعيد التهنئة لأهالى محافظة بورسعيد وقيادتها التنفيذية والشعبية، كما توجه بالتهنئة لأبطال بورسعيد وأسرهم، وأعرب محافظ بورسعيد عن فخره بهؤلاء الأبطال الذين رفعوا اسم مصر عاليا، وضحوا بكل ماهو غال وثمين من أجل الحفاظ على أراضى بورسعيد، قائلا " أنتم لكم الحق علينا لما بذلتوه من تضحيات غالية".

وقال محافظ بورسعيد أن أجدادنا فى بورسعيد حفروا تاريخ بورسعيد بدمائهم، وجعلوا اسم بورسعيد رمزا يخلد على مر العصور، قائلا إن شعب مصر عظيم يظهر دائما فى وقت الشدائد، واليوم هو تذكرة بهذا الانتصار العظيم، موجها التحية لكل بطل شارك فى الحفاظ على اراضى بورسعيد.

وتوجه محافظ بورسعيد بكافة الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، على جعل بورسعيد قاطرة التنمية، ونموذجا يحتذى به فى كافة المجالات، مشيرا أن اليوم نحتفل بالانتصار فى الماضى والانتصار فى الحاضر، فالدولة المصرية تبنى وتعمر وتحارب معا، لافتا إلى أن المصريين نسيج وطنى واحد ولا يستطيع أحد أن يقهره، ولابد من وعى المواطن بجهود الدولة المصرية، ومواجهة أى تحديات تهدف للنيل من وحدة الوطن.

وخلال اللقاء، سرد البطل أحمد هلالى كيفية تصدى أبناء بورسعيد خلال المقاومة الشعبية للعدوان الثلاثى عام 1956، والتضحيات التى بذلها أبناء بورسعيد لعودة أراضى بورسعيد وحمايتها من الاستعمار، وفى نهاية اللقاء، تم التقاط عدد من الصور التذكارية بين محافظ بورسعيد والقيادات العسكرية وأسر الفدائيين.