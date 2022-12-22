محافظ الدقهلية يلتقى مستثمرى المنطقة الصناعية بجمصه لحل مشاكلهم.. صور

وتقرر خلال الاجتماع اطلاق التيار الكهربي للمغذيات الثمانية التي تم تنفيذها بمحطة محولات جمصه الجديدة، وربطهم علي المحطة للمساهمة في حل كافة مشكلات الكهرباء للصناعات بالمنطقة الصناعية بجمصه وخاصة بالمرحلتين الثالثة والرابعة

ووجه "مختار" لوكيل وزارة الاسكان ومسئولي شركتي النقل والتوزيع ورئيس الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية بجمصه، التنسيق فيما بينهم لاتمام اعمال اختبارات الكابلات الجديدة وتحديد الموعد المحدد مع كافة المصانع بالمرحلتين الثالثة والرابعة بالمنطقة الصناعية، للقيام بنقل ربطها علي الاحمال الجديدة بدلا من القديمه، بعد ان تم اطلاق التيار الكهربي للمغذيات المشار اليها بمحطة كهرباء جمصه

وحضر الاجتماع المهندسه سلوي جابر وكيل وزارة الاسكان بالدقهلية، والمهندس فتوح علام رئيس قطاع كهرباء جنوب الدقهلية، والمهندس ايهاب محمد رئيس محطة كهرباء جمصه والدكتور مصطفي عنان رئيس الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية بجمصه، والسادة مسئولي الكهرباء بقطاع الاسكان بالدقهلية