كلية التربية جامعة الزقازيق تدشن مشروع لتجميل الكلية بمشاركة الطلاب.. صور

وتضمن المشروع جداريات فنية عالية الجودة، وتجميل أبواب إدارة الكلية بالنحاس والجلد، حيث أثنى الدكتور عاطف حسين، والدكتور أحمد عنانى على مدى الجودة والاتقان فى إخراج اللوحات الفنية، ودرجة دقة وجمال الشكل الفنى للأبواب من خلال أعمال الطلاب المتميزة.

وانتقل الدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور أحمد عنانى يرافقهم الدكتورة فاتن فاروق عميد كلية التربية، والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس إلى مسرح كلية التربية، لحضور حفل مسرح المنوعات الطلابى، والذى يقام لأول مرة بالكلية، والذى تقدمه المواهب الفنية من طلاب وطالبات الكلية من خلال عدة فقرات فنية متنوعة تشمل ( غناء- دويتو غنائى- كورال- تمثيلية- عرض هوايات الطلاب).

أعرب الدكتور عاطف حسين عن سعادته لمشاهدة واكتشاف المواهب الفنية من طلاب كلية التربية، والتى من أبرزها مسرح المنوعات الطلابى، والتى تعبر عن مدى اهتمام الكلية برعاية الطلاب الموهوبين، من خلال التدريبات المستمرة التى تمت قبل الحفل ، مؤكداً على السعى الدائم لإدارة الجامعة برئاسة الدكتور خالد الدرندلى نحو تشجيع الطلاب على الإبداع في مختلف المجالات، وخاصةً المجالات الفنية التي تساهم في إثراء الروح والوجدان لدى الطلاب والترويح عنهم ، بالإضافة إلى تعزيز روح التنافسية لديهم.

كما أعرب الدكتور أحمد عنانى عن سعادته بحضور مسرح المنوعات الطلابى بكلية التربية، ومشاهدة مواهب متميزة فى الغناء الفردى، الدويتو الغنائى، والكورال والتمثيل، كما اثنى سيادته على دور الكلية المتميز فى رعاية المواهب الفنية من طلاب وطالبات الكلية.

بدأت فعاليات حفل مسرح المنوعات الطلابى بالسلام الوطنى لجمهورية مصر العربية، ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم، وتخلل الحفل فقرات فنية وأغنية الرضا والنور من أداء الطالبة جنى فاروق، ثم كورال كلية التربية وتقديم مجموعة متنوعة من الأغانى الوطنية من أداء الطالبات: ندى امين، جنى فاروق، مريم محمود، ثم فقرة تمثيلية لاكتشاف ثلاثة أشياء غير صحيحية يكتشفها الطلاب والتى لاقت استحسان جميع الحضور، يليها فقرة لعرض هوايات الطلاب، ثم دويتو غنائي.

وفى ختام الحفل أهدى الدكتور هاني حلمي عميد الكلية درع مسرح المنوعات الطلابى إلى الدكتور عاطف حسين، والدكتور أحمد عنانى تقديرا لحضورهم الحفل، ودعمهم المستمر للمواهب المتميزة والأنشطة الطلابية فى كافة المجالات، كما التقط نائب رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، وعميد كلية الطب عددا من الصور التذكارية مع أبنائهم الطلاب، والمواهب الفنية خلال الحفل، متمنين لهم دوام التقدم والرقى.



اعمال الطلاب



جداريات تزين الكلية



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