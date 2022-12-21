الأطفال مرضى التمثيل الغذائى يحتفلون بطبيبتهم فى جامعة الزقازيق

الشرقية فتحية الديب

استقبلت أسر الأطفال مرضى التمثيل الغذائي في جامعة الزقازيق، طبيبتهم الدكتورة وسام عبدالمنعم، أستاذة طب الأطفال وحديثي الولادة واستشاري أمراض الوراثة الإكلينيكية والأمراض النادرة للأطفال في جامعة الزقازيق، بالزغاريد والورود ودروع الشكر، وفاءً منهم للطبية التي تسعى جاهدة لتوفير لأبنائهم كل متطلباتهم من الغذاء الصحي والخدمات الطبية المختلفة بمكان واحد بدلًا من مشقة التردد على أكثر من مكان لإنهاء الأوراق اللازمة والتحاليل للحصول على الخدمة الطبية اللازمة لهم، خاصة وأن المكان يتردد عليه أطفال كثيرون من عدة محافظات.

من جانبها، قالت الدكتورة وسام عبدالمنعم، أستاذة طب الأطفال وحديثي الولادة بجامعة الزقازيق، إنها تفاجئت بهذه الاحتفالية من جانب الأطفال وأسرهم، لافتةً إلى أنه قد سعدت جدًا بتلك الاحتفالية وشعرت فعلا بتكريمهم لها وأن الطب رسالة ذات معنى عظيم، قبل أن تؤكد على أن ما تقدمه للأطفال هو أساس الخدمة الطبية المستحقة لكل طفل وليس تفضل أو تكرم منها.

الطبيبة أكدت، أنها تسعى لتغير معنى الخدمة الطبية وتوفير المشقة والمعاناة والحالة النفسية السليمة للأطفال، قبل أن تشير إلى أنها موجودة في خدمة الأطفال المرضى وتسعد دومًا حين ترتسم البهجة على وجوههم.

وأكدت استشارية أمراض الوراثة الإكلينيكية والأمراض النادرة للأطفال في جامعة الزقازيق، أن المستشفى يتردد عليه نحو 250 طفل من مرضى التمثيل الغذائي من عدد من المحافظات القريبة من محافظة الشرقية، بواقع مرة كل شهر، وهناك كذلك أطفال يترددون على المكان مرة كل أسبوع، حسب حالة كل طفل، موضحةً أنهم في البداية كانوا يترددون على أكثر من مكان طبي لعمل التحاليل اللازمة والكشف وصرف الألبان، قبل أن يتم تجميع تلك الخدمات الطبية جميعها في مكان واحد لتوفير العبء والتعب والمشقة على الأطفال المرضى وذويهم.