اليوم السابع
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الخميس، 22 ديسمبر 2022 02:25 م
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كرم جبر: قناة السويس ستظل تحت السيادة الوطنية ولا تفريط فى شبر واحد منها

الخميس، 22 ديسمبر 2022 01:36 م
كرم جبر: قناة السويس ستظل تحت السيادة الوطنية ولا تفريط فى شبر واحد منها كرم جبر
كتب مدحت عادل وصبرى غانم تصوير حسين طلال

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قال كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للاعلام، تحت السيادة المصرية وستظل تحت السيادة المصرية وهذه القضية غير قابلة للتشكيك، وأن رئيس الدولة رجل وطنى من الطراز الأول وحرر مصر من أشد مستعمر وليس معقولا أن يسمح بالتفريط في شبر واحد من الأرض.
 
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذى عقدته هيئة قناة السويس اليوم، أن القناة تعتبر رمزا وطنيا حفره المصريون بدمائهم وليس من المتصور التفريط فيها، مشيرا إلى أن مصر تتعرض لموجات يومية من الشائعات ليس من القنوات الإخوانية فقط، بل أيضا جهات أخرى، لا تريد للقناة التطور بمشروعات جديدة تؤهلها لتصبح أفضل ممر ملاحي في العالم.
 
ومن جانبه قال ضياء رشوان رئيس الحوار الوطني، إن هيئة قناة السويس كانت حريصة على سرعة التحرك لتوضيح كافة المعلومات المتعلقة بمشروع القانون الذى وافق عليه مجلس النواب مبدئيا قبل يومين؛ مشيرا إلى أنه لا تفريط في شبر واحد من الأرض، وأن الرئيس السيسي لجأ إلى المصريين لتمويل مشروعات القناة ولم يلجا للأجانب.

قناة السويس

كرم جبر

هيئة قناة السويس

الرئيس السيسي



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