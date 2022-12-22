قناة السويس تعقد اليوم مؤتمرًا صحفيا عالميا

كانت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قد كشفت ارتفاع عائدات قناة السويس في شهر أكتوبر الماضي، لتسجل نحو 14.3 مليار جنيه، ارتفاعا من 13.3 مليار جنيه في شهر أكتوبر عام 2021، بزيادة بلغت مليار جنيه.

وتزيد إيرادات قناة السويس في أكتوبر الماضي بنحو 5.6 مليار جنيه عن إيرادات شهر أكتوبر المناظر له العام الماضي 2021، والذي بلغت إيراداته نحو 8.7 مليار جنيه، كما سجلت إيرادات أغسطس الماضي نحو 14.2 مليار جنيه.

وأعلنت هيئة قناة السويس، في أغسطس الماضي، أن إحصائيات الملاحة بالقناة خلال شهر يوليو 2022 ، سجلت أرقاما قياسية جديدة محققة أعلى معدل عبور شهري في تاريخ القناة بلغ 2103 سفينة، وأعلى حمولة صافية شهرية في تاريخ القناة 125.1 مليون طن مما انعكس على زيادة عائدات القناة لتسجل أعلى إيراد شهري في تاريخها بلغ 704 ملايين دولار.

ارتفاع عائدات قناة السويس

وأشارت حركة الملاحة بالقناة خلال شهر يوليو الماضي إلى عبور 2103 سفينة من الاتجاهين مقابل عبور 1670 سفينة خلال شهر يوليو من العام الماضي بفارق 433 سفينة بنسبة زيادة قدرها 25.9%، كما بلغت إجمالي الحمولات الصافية 125.1 مليون طن مقابل 105.8 مليون طن خلال شهر يوليو من العام الماضي بفارق 19.3 مليون طن بنسبة زيادة بلغت 18.2%.

وسجلت عائدات قناة السويس خلال شهر يوليو من العام الميلادي 2022 نحو 704 مليون دولار مقابل 531.8 مليون دولار خلال شهر يوليو من العام الماضي بفارق 172.2 مليون دولار، بنسبة زيادة قدرها 32.4 %.

وسجل شهر يوليو الماضي ارتفاع بأعداد ناقلات البترول العابرة بنسبة 60.2 % لتحقق أعلى إيراد شهري لناقلات البترول على الإطلاق قدره 153 مليون دولار، كما زادت أعداد ناقلات الغاز الطبيعي المسال بنسبة 31 % لتحقق أعلى إيراد شهري لناقلات الغاز الطبيعي المسال على مدار تاريخ القناة قدره 52 مليون دولار ، فيما زادت سفن الصب بنسبة 21 % محققة أعلى إيراد شهري لسفن الصب في تاريخ القناة قدره 121 مليون دولار، كما زادت معدلات عبور سفن الحاويات العابرة للقناة بنسبة 8.8 % محققة ثاني أعلى إيراد شهري لها قدره 314 مليون دولار.