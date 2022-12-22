عاصفة ترابية تغطى سماء أسوان والغيوم تحجب أشعة الشمس.. صور

أسوان - عبد الله صلاح

تعرضت مدينة أسوان، مساء اليوم الخميس، ل عاصفة ترابية متوسطة أدت إلى تصاعد الأتربة إلى مستويات مرتفعة أثرت بشكل جزئى على حركة السير والمشاة على الطرق السريعة، فيما لم تؤثر على حركة التوافد السياحى للمدينة حاليا.

من جهتها، رفعت محافظة أسوان درجة الاستعداد وحالة الطوارئ بمرفقى الإسعاف والحماية المدنية، تحسباً لأى أحداث ناجمة عن العواصف الترابية على مدار الساعات القليلة القادمة، وأطلقت محافظة أسوان تحذيراتها لقائدى المركبات بتوخى الحذر أثناء السير على الطرق السريعة.

وفى سياق آخر، شهدت محافظة الأقصر، صباح اليوم الخميس، حالة من الطقس الشتوى البارد مع انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة التى وصلت فى صباح اليوم لـ14 درجة مئوية، كما انتشرت الغيوم الكثيفة منذ الصباح الباكر فى السماء لتحجب قرص الشمس تماماً عن الظهور.

وتتوقع هيئة الأرصاد، أن يشهد غدا الجمعة، استمرار انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس خريفى مائل للبرودة فى الصباح الباكر، لطيف نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل البرودة فى أول الليل بارد فى أخره على أغلب الأنحاء .

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد غدا أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30٪ على القاهرة الكبرى ومدن القناة وخليج السويس وجنوب الوجه البحرى ، وفرص أمطار متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى بنسبة حدوث من 50٪ ، وفرص أمطار خفيفة لمتوسطة على السواحل الشمالية الشرقية وسيناء بنسبة حدوث 50٪ ، وأمطار خفيفة على شمال الصعيد علم بنسبة حدوث 30٪ .



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