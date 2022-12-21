تداول 10 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن المركز الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالى عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 7 سفن وتم تداول 10 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة، 755 شاحنة و492 سيارة.

وشملت حركة الواردات 4آلاف طن بضائع، و461 شاحنة و479 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 6000 طن بضائع، 294 شاحنة و13 سيارة، ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين الحرية ودليلة.

بينما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس وغادرت السفينتين الحرية ودليلة، كما يشهد ميناء نويبع اليوم مغادرة السفينتين ايلة وبريدج فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية " وصول وسفر" لثلاث سفن وهى ايلة وبريدج وسينا، وتغادر ميناء السويس السفينة النوى اكسبريس.

واستقبل ميناء بورتوفيق السفينة Sea Weav وعلى متنها 386 سيارة بوزن 820 طن قادمة من ميناء جدة، وسجلت موانى الهيئة وصول وسفر 1200 راكب بموانيها.

وكانت أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، أمس الثلاثاء، عن تداول 16 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و937 شاحنة، و33 سيارة، من خلال 8 سفن بموانئ البحر الأحمر المختلفة، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة من خلال سفر ووصول المراكب المختلفة وبحارها للموانئ الاخرى.

وأكدت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر فى بيان لها أن حركة الواردات شملت امس 4 آلاف طن بضائع، و433 شاحنة و13 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و504 شاحنات، و20 سيارة.