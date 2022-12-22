ضياء رشوان: الرئيس السيسى لا يفرط فى شبر واحد أو حبة رمل أو نقطة مياه

كتب سمير حسنى

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، نقيب الصحفيين ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بعقد اجتماع مفتوح حول صندوق هيئة قناة السويس ومذاع على الهواء مباشرة، وهذا يؤكد على أن هذا الأمر يخص المصريين.

أضاف نقيب الصحفيين، خلال مؤتمر صحفى عالمي بهيئة قناة السويس، أن هناك 18 وسلة إعلامية أجنبية عربية تحضر المؤتمر تضم 45 زميل وزميلة ، مشددا على أنه لا تفريط في السيادة المصرية على شبر واحد من ارض هذه البلد.

تابع رشوان: فما بالك بقناة السويس التي سالت على ضفتيها دماء عشرات آلاف من أبناء الشعب المصرى، فلا أحد يمكن أن يفرط في هذه الأرض والدماء، الرئيس عبد الناصر استرد تلك القناة قبل أن تسترد بنما قناتها على الأقل بـ 40 عاما، وإذا كان رئيس الجمهورية هو القائد الأعلي للقوات المسلحة الرئيس السيسي ومن قبله من الرؤساء هم الآمنون والمؤتمنون على هذه الدماء وهذه الأرض ولا يمكن لهذا المرفق ان يذهب لأحد آخر.

أكمل: "الرئيس السيسي لجأ إلى المصريين في حفر القناة الجديدة ودفع الشعب عن طيب خاطر 65 مليار جنيه لكي تحفر القناة الجديدة ومن يفعل كل هذا لا أظن أبدا أنه يمكن أن يفرط في شبر واحد أو في نقطة أو رمل.