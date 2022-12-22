الفريق أسامة ربيع: لن نفرط فى قناة السويس أو أصل من أصولها.. وسيادتها لمصر

كتب سمير حسنى

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن مؤتمر اليوم يعقد من على ضفاف قناة السويس، مشددا على أن السيادة على القناة ستبقى أولا وأخيرا لمصر والمصريين.

أضاف الفريق أسامة ربيع، خلال مؤتمر صحفى عالمي: "تابعنا ما أثير حول صندوق هيئة قناة السويس، فقناة السويس حفرها المصريون من 153 سنة واستمر عشر سنوات حتى افتتحت 1867 واشترك في حفرها ربع الشعب المصري، واستشهد منهم 120 ألف شخص ودمائهم الذكية سرت في القناة قبل سريان مياه البحر".

تابع "ربيع": "في 2015 عند افتتاح قناة السويس الجديدة تم افتتاح مشاريع جديدة مثل الإسماعيلية الجديدة و5 كباري عائمة و5 أنفاق وتطوير الأسطول البحرى".

أكمل رئيس هيئة قناة السويس: "مش ممكن بعد كل اللى بيتعمل ده، إن إحنا نفرط فى قناة السويس أو أصل من أصول قناة السويس فالدستور والشعب يحميها".