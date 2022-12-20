سيدة تكشف كواليس سقوطها بكمية من الحشيش قبل ترويجها بالزاوية الحمراء

كتب بهجت أبو ضيف

اعترفت سيدة تم ضبطها وبحوزتها كمية من مخدر الحشيش في الزاوية الحمراء، أمام رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، أنها اعتادت الاتجار بالمواد المخدرة، وتخزينها بمسكنها في منطقة الزاوية الحمراء، لتحقيق مكاسب مادية طائلة.

وذكرت المتهمة أنها تشتري بالمبالغ المالية حصيلة مكاسبها من ترويج المواد المخدرة، مصوغات ذهبية، وعقارات، وأرشدت عن مصدر حصولها على المواد المخدرة.

كما اعترفت المتهمة السابق اتهامها في عدة قضايا، بحيازة مطواة لاستخدامها في الدفاع عن نفسها، وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، قررت النيابة حبسها 4 أيام على ذمة التحقيق.

نجحت الداخلية في ضبط إحدى السيدات بالقاهرة، لحيازتها كمية من مخدر الحشيش ومبالغ مالية ومشغولات ذهبية من متحصلات الاتجار فى المواد المخدرة، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وحيازتها.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الزاوية بمديرية أمن القاهرة مزاولة (ربة منزل- مقيمة بدائرة القسم "لها معلومات جنائية") نشاطاً إجرامياً تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة وتتخذ من دائرة القسم والأقسام المجاورة مسرحاً لممارسة نشاطها الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها حال تواجدها بالشقة محل سكنها، وبحوزتها (كمية من مخدر الحشيش- سلاح أبيض "مطواة "- مبالغ مالية - كمية من المشغولات الذهبية - هاتفى محمول- بعض الأوراق الخاصة بالحسابات البنكية والممتلكات المقيدة باسمها)، وتحرر محضر بالواقعة، وقررت النيابة حبسها على ذمة التحقيق.