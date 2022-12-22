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صور الأقمار الصناعية.. غطاء سحابى كثيف يغطى سماء السواحل الغربية بالكامل

الخميس، 22 ديسمبر 2022 12:39 م
صور الأقمار الصناعية.. غطاء سحابى كثيف يغطى سماء السواحل الغربية بالكامل أمطار
كتب: محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أن آخر صور الأقمار الصناعية،  تشير إلى غطاء سحابي كثيف يغطي سماء السواحل الغربية بالكامل يتساقط منه الأمطار تكون متفاوتة الشدة علي مناطق مختلفة، ومد رطب من الرياح الشرقية تزيد من تكاثف السحب وتمتد للداخل خلال الساعات القادمة لتؤثر الأمطار علي الدلتا والقاهرة.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن الأجواء تكون مائلة للبرودة بشكل نسبي بسبب حجب السحب لأشعة الشمس، والحرارة الآن على القاهرة 18 درجة والإسكندرية 17 درجة ومطروح 15 درجة طبقا لمحطات الأرصاد الجوية.

ويشهد اليوم  الخميس، استمرار انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس خريفى مائل للبرودة فى الصباح الباكر، لطيف نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد،  مائل البرودة فى أول الليل بارد فى أخره على أغلب الأنحاء.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم أمطارا خفيفة قد تكون متوسطة بنسبة حدوث 30٪ على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى، وفرص أمطار متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى بنسبة حدوث من 50٪ ، وفرص أمطار خفيفة لمتوسطة على السواحل الشمالية الشرقية وسيناء بنسبة حدوث 40٪ ، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على حلايب وشلاتين ومرسى علم بنسبة حدوث 30٪ .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس: القاهرة العظمى 20  درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 15 درجة، وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 12 درجة، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 13 درجة، وأسوان العظمى 24 درجة والصغرى 13 درجة.

وحدث الانقلاب الشتوى هذا العام 2022 الأربعاء 21 ديسمبر 2022م الموافق 27 من جمادى الأولى 1444هـ الساعة 23:48 معلنا بداية فصل الشتاء فلكيا، طبقا للحسابات الفلكية والأرصاد التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.

وفصل الشتاء هذا العام وفقا للحسابات الفلكية سيصل طوله إلى 88 يوماً و23 ساعة و38 دقيقة، وينتهى يوم الإثنين 20 مـارس 2023م الموافق 28 من شعبان 1444هـ الساعة 23:26.

والشمس تدور فى مدار ظاهرى بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التى تظهر ثابتة فى السماء، ويعرف هذا المدار بدائرة البروج ويميل مستوى دائرة البروج مع مستوى دائرة الاستواء السماوى بزاوية، قدرها 23 درجة و27 دقيقة وهى الزاوية نفسها التى يميل بها محور دوران الكرة الأرضية عن العمودى على مستوى مدارها.

ونتيجة لدوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها تحدث الفصول الأربعة وفى فصل الشتاء تسقط أشعة الشمس متعامدة على مدار الجدى 23 درجة ونصف جنوباً وتكون أشعة الشمس شديدة الميل على نصف الكرة الشمالى وشبه عمودية على نصف الكرة الجنوبى فيما عدا مدار الجدي، ويقل طول النهار عن طول الليل فى نصف الكرة الشمالى. 

الأقمار الصناعية
الأقمار الصناعية

 

جانب من الأقمار الصناعية
جانب من الأقمار الصناعية

 


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