شفط مياه الأمطار من شوارع البرلس ومصيف بلطيم وسيدى سالم بكفر الشيخ.. صور

شهدت مدن سيدى سالم وبرج البرلس ومصيف بلطيم، بمحافظة كفر الشيخ، انتشار معدات مجالس المدن، لرفع مياه الأمطار، التى شهدتها تلك المدن وعدد من القرى بمحافظة كفر الشيخ، من هطول أمطار مابين متوسطة لغزيرة، لرفع المياه، وتسليك البيارات والبلاعات، إضافة لحملات النظافة اليومية، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وتابع هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، استمرار عمليات سحب مياه الأمطار بجميع مناطق المدينة والمداخل والكورنيش، والانتهاء من سحب كافة مياه الأمطار من جميع مناطق المدينة، والتأكيد على استمرار تشغيل محطات الصرف الصحى لسحب المياه من البيارات وصفايات المطر والتنبيه على استمرار العمل على مدار اليوم والاستعداد والجاهزية لأى طوارئ.

كما تابع شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، سحب مياه الأمطار بجميع مناطق المدينة والمداخل والتأكيد على تشغيل محطات الصرف الصحى لسحب المياه من البيارات، وصفايات المطر والتنبيه على استمرار العمل على مدار اليوم والاستعداد والجاهزية لأى طوارئ قد تحدث، كما تابع استمرار أعمال النظافة اليومية بمناطق المدينة المختلفة، كما تابع وائل فرج، رئيس مدينة البرلس، رفع مياه الأمطار من شوارع وأحياء المدينة، ومن الطريق الدولى، كما تابع اعمال النظافة، ورفع كفاءة صفايات الأمطار.

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، شكل غرف عمليات بديوان عام المحافظة، برئاسة اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، تضم أعضاء من جميع المديريات المعنية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى، إضافة لغرفة عمليات فرعية بمراكز المدن وغرف عمليات بالمديريات المتعددة، وموافاته على مدار الساعة بتقارير عن حالة الأبنية والمدارس ومراكز الشباب، ورفع المياه من أسطحها.

وأعلنت هيئة الأرصاد المصرية عن وجود غطاء سحابى كثيف يغطى سماء السواحل الغربية بالكامل يتساقط منه الأمطار تكون متفاوتة الشدة على مناطق مختلفة ؛ ومد رطب من الرياح الشرقية تزيد من تكاثف السحب وتمتد للداخل خلال الساعات القادمة لتؤثر الأمطار على الدلتا والقاهرة.

وتكون الأجواء مائلة للبرودة بشكل نسبى بسبب حجب السحب لأشعة الشمس، والحرارة الان على القاهرة 18 درجة الإسكندرية 17 درجة ومطروح 15 درجة طبقا لمحطات الأرصاد الجوية.



جانب من رفع مياه الاكمطار



جانب من رفع مياه الامطار



رفع اثار الامطار ببرج البرلس



رفع مياه الامطار بالمصيف



رفع مياه الامطار بسيدي سالم