اليوم السابع
Ads
الخميس، 22 ديسمبر 2022 02:58 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

زلات اللسان عرض مستمر.. بايدن يرتكب سقطة أمام زيلينسكى

الخميس، 22 ديسمبر 2022 02:12 م
زلات اللسان عرض مستمر.. بايدن يرتكب سقطة أمام زيلينسكى الرئيس الأمريكى جو بايدن ونظيره الأوكرانى فلاديمير زيلينسكي
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رغم أنه كان يحاول القراءة من الورقة، إلا أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لم يفلح مجددا في تخطي هذه العملية البسيطة خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وقال بايدن في كلمة له، بحسب موقع روسيا اليوم: "نحن بحاجة للتأكد من أن الحكومة الأوكرانية يمكن أن تستمر في تقديم الخدمات الأساسية للشعب الإيراني"، ويقصد بذلك الشعب الأوكراني.

وهذه ليست المرة الأولى التي نشهد فيها سقطات بايدن، فخلال الأشهر الأخيرة بات التركيز أكثر على هفواته، خاصة أنه كان يقدمها للصحفيين على طبق من ذهب، وسط سخرية وسخط رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين يعتبرون أن الرئيس الأمريكي البالغ من العمر 80 عاما مصاب بالخرف ويجب أن يستقيل من منصبه.

 


بايدن

امريكا

الحكومة الاوكرانية

فلاديمير زيلينسكي



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة