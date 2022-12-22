زلات اللسان عرض مستمر.. بايدن يرتكب سقطة أمام زيلينسكى

وكالات

رغم أنه كان يحاول القراءة من الورقة، إلا أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لم يفلح مجددا في تخطي هذه العملية البسيطة خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وقال بايدن في كلمة له، بحسب موقع روسيا اليوم: "نحن بحاجة للتأكد من أن الحكومة الأوكرانية يمكن أن تستمر في تقديم الخدمات الأساسية للشعب الإيراني"، ويقصد بذلك الشعب الأوكراني.

وهذه ليست المرة الأولى التي نشهد فيها سقطات بايدن، فخلال الأشهر الأخيرة بات التركيز أكثر على هفواته، خاصة أنه كان يقدمها للصحفيين على طبق من ذهب، وسط سخرية وسخط رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين يعتبرون أن الرئيس الأمريكي البالغ من العمر 80 عاما مصاب بالخرف ويجب أن يستقيل من منصبه.