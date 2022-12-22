رفع درجة الاستعداد القصوى لامتحانات الفصل الدراسى الأول بمعاهد الشرقية الأزهرية

1-الإلتزام بتطبيق كافة تعليمات الإدارة المركزية للامتحانات والمنظمة لامتحانات النقل والشهادات .

2- على مركز الأسئلة ومديري الإدارات التأكد من وصول جميع مظاريف الاسئلة للمعاهد قبل بدء الامتحانات بوقت كافي .

3- التأكد على تأمين مراكز الأسئلة بأفراد شرطة والخدمات المعاونة .

4 - على مديري الادارات التعليمية تكثيف الزيارات الميدانية لمتابعة مراكز الاسئلة والمرور عليها بصورة دائمة.

5 - أن يتواجد موجة على الأقل فى كل معهد.

6 - يتم التصحيح بصورة يومية دون تأجيل .

7- - التأكد من توزيع أسئلة امتحان تلاميذ الدمج المقيدين بالصف الرابع الابتدائي بمعاهد المنطقة ومراجعة بيانات المظاريف الخاصة بهم

8 - الاهتمام بالنظافة للمعاهد والجحرات وكذلك دورات المياه .

9– توفير الهدوء والراحة النفسية للطلاب داخل حجرات الامتحانات .

10- منع الغش بكافة طرقة وأشكالة و حظراستخدام المحمول للطلاب داخل اللجان.

11 - إشراك جميع المعلمين في أعمال الامتحانات.

12 - حظر استخدام وأصحاب الهاتف المحمول للمعلمين وجميع أفراد اللجان والأطقم الإدارية.

13- في حالة وجود أي استفسار أو أمر طارئ الرجوع الى السيد /صاحب الفضيلة رئيس الادارة المركزية .

14 - متابعة ما يستجد من أعمال .