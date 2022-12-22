رفع درجة الاستعداد القصوى لامتحانات الفصل الدراسى الأول بمعاهد الشرقية الأزهرية

أعلن السيد الجنيدي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية، رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة إدارات ومعاهد المنطقة استعداداً لبدء امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب النقل للمراحل المختلفة للعام الدراسى، والمقرر بدايتها اعتباراً من يوم السبت 24 ديسمبر الجارى.
ووفقا للجدول المعلن من خلال قطاع المعاهد الأزهرية والادارة المركزية للامتحانات مؤكدًا أنة تم التأكيد على تنفيذ مايلي :
1-الإلتزام بتطبيق كافة تعليمات الإدارة المركزية للامتحانات والمنظمة لامتحانات النقل والشهادات .
2- على مركز الأسئلة ومديري الإدارات التأكد من وصول جميع مظاريف الاسئلة للمعاهد قبل بدء الامتحانات بوقت كافي .
3- التأكد على تأمين مراكز الأسئلة بأفراد شرطة والخدمات المعاونة .
4 - على مديري الادارات التعليمية تكثيف الزيارات الميدانية لمتابعة مراكز الاسئلة والمرور عليها بصورة دائمة.
5 - أن يتواجد موجة على الأقل فى كل معهد.
6 - يتم التصحيح بصورة يومية دون تأجيل .
7- - التأكد من توزيع أسئلة امتحان تلاميذ الدمج المقيدين بالصف الرابع الابتدائي بمعاهد المنطقة ومراجعة بيانات المظاريف الخاصة بهم
8 - الاهتمام بالنظافة للمعاهد والجحرات وكذلك دورات المياه .
9– توفير الهدوء والراحة النفسية للطلاب داخل حجرات الامتحانات .
10- منع الغش بكافة طرقة وأشكالة و حظراستخدام المحمول للطلاب داخل اللجان.
11 - إشراك جميع المعلمين في أعمال الامتحانات.
12 - حظر استخدام وأصحاب الهاتف المحمول للمعلمين وجميع أفراد اللجان والأطقم الإدارية.
13- في حالة وجود أي استفسار أو أمر طارئ الرجوع الى السيد /صاحب الفضيلة رئيس الادارة المركزية .
14 - متابعة ما يستجد من أعمال .
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