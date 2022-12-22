اليوم السابع
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رئيس قطاع الإرشاد الزراعى: صناعة الجبن جزء من منظومة تنمية الثروة الحيوانية

الخميس، 22 ديسمبر 2022 03:56 م
رئيس قطاع الإرشاد الزراعى: صناعة الجبن جزء من منظومة تنمية الثروة الحيوانية معرض الجبن
كتبت أسماء نصار

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قال الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى إن صناعة الجبن المصرية، هي جزء من منظومة تنمية الثروة الحيوانية وتحسين السلالات والرعاية البيطرية وإنتاج اللبن النظيف الخالى من المسببات المرضيه، ويأتي ذلك ايضا في إطار توجيهات واهتمام رئيس الجمهورية، بتطوير منظومة مراكز تجميع الألبان، والتى تم ادراجها ايضا ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياه كريمة لتنمية الريف المصرى.

وأكد عزوز خلال افتتاح مهرجان الجبن الأول على أهمية مثل هذه المهرجانات في تبادل الخبرات بين العاملين والخبراء والباحثين في مجالات التصنيع الغذائي المختلفة، والإنتاج الزراعي بشكل عام، لافتا إلى أهمية أن تكون هذه الملتقيات ليست فقط لمجرد عرض المنتجات، ولكن ايضا لعرض الأفكار والرؤي، والخروج بتوصيات تساهم في تطوير الصناعة وتحسين جودة المنتجات المصرية.

‏وقال عزوز إنه سيتم عرض أهم التطورات التى حدثت فى مجال تعميق الصناعة المحلية لمعدات وأجهزة تجميع الألبان وتبريدها وكذلك وسائل النقل الأمن من الناحيه الصحية، لافتا إلى أهمية هذا المهرجان، ليكون نواة لسلسلة من الفعاليات الخاصة بالجبن ومنتجات الألبان المصرية بشكل عام.

ويشارك فى المهرجان نحو 40 عارضًا من مصانع الجبن المصرى بأنواعه المختلفة والتركيز على المنتجات الطبيعية بشكل عام بالإضافة الي القاء الضوء على ما تم إنجازه فى مبادرة تطوير مركز تجميع الألبان بمختلف محافظات مصر، وسيتم عرض اهم التطورات التى حدثت فى مجال تعميق الصناعات المحلية لمعدات وأجهزة تجميع الألبان وتبريدها وكذلك وسائل النقل الأمن من الناحية الصحية.

ويقام على هامش المهرجان عدة حلقات نقاشية يومية من كبار علماء وخبراء أقسام الألبان بالمراكز والمعاهد البحثية المتخصصة وعلى رأسها مركز البحوث الزراعية والمركز القومى للبحوث ومعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية ومعهد بحوث الإنتاج الحيوانى.

الجدير بالذكر أن المهرجان الأول للجبن المصري ومنتجات الألبان تم افتتاحه بحضور الدكتور السيد خليفة نقيب الزراعيين وممثلي وزارت التجارة والصناعة والتموين والتضامن الاجتماعي ‏ وأكثر من 40 عارضا من مصانع الجبن المصرى بأنواعه المختلفة، والذي يستمر خلال الفترة من 12/22 وحتى 12/26 الجارى بحديقة الأورمان النباتية بالجيزة.

 

جانب من المسؤلين
جانب من المسؤلين

صناعة الجبن

مهرجان الجبن

تحسين السلالات

مصانع الجبن

حياه كريمة



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